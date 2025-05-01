И.о. президента Южной Кореи Хан Док Су ушел в отставку, чтобы баллотироваться на выборах

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи, премьер-министр Хан Док Су, объявил о своей отставке. Об этом сообщило агентство Yonhap. Хан Док Су планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы государства, которые состоятся 3 июня. Ожидается, что он официально объявит о своем намерении 2 мая.

— Я принял окончательное решение покинуть свой пост, чтобы сделать то, что я могу ради преодоления кризиса, с которым мы столкнулись, — сказал Хан Док Су.

Он также уточнил, что от будущего курса политики зависит, будет Республика Корея двигаться по пути сотрудничества или по пути крайностей, указывая на растущую поляризацию в обществе.

За час до его заявления Верховный суд Республики Корея вынес решение по делу Ли Чжэ Мёна, одного из фаворитов предстоящих выборов. Суд не согласился с его оправданием, что может лишить Ли Чжэ Мёна права участвовать в выборах.

После отставки Хан Док Су его полномочия перейдут к вице-премьеру Чхве Сан Моку, который уже исполнял эту роль с декабря по март. Офис премьера уточнил, что Хан Док Су останется на своем посту до конца дня 1 мая, а его отставка будет официально принята с полуночи 2 мая.

Анастасия Фартыгина