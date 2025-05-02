В Казани из-за погодных условий отключились светофоры на нескольких перекрестках
В Казани из-за погодных условий перестали работать светофоры на ряде ключевых перекрестков города. Об этом сообщили местные власти.
Светофорное оборудование вышло из строя на пересечении улиц:
- Ташаяк-Лево-Булачная,
- Габдуллы Тукая-С. Садыковой,
- Амирхана-С. Хакима,
- Тихорецкая-Алебастровая,
- Восстания-Октябрьская.
А также на регулируемом пешеходном переходе Кремлевская Набережная.
Рано утром аварийно-восстановительные работы были проведены на перекрестках Декабристов-Чистопольская и Павлюхина-Назарбаева, где режим работы светофоров уже восстановлен.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными при проезде и переходе указанных участков дороги, соблюдать требования дорожных знаков и инструкции регулировщиков.
Подчеркивается, что безопасность движения зависит от соблюдения правил всеми участниками дорожного движения.
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