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В Казани из-за погодных условий отключились светофоры на нескольких перекрестках

08:15, 02.05.2025
В Казани из-за погодных условий отключились светофоры на нескольких перекрестках
Фото: Мария Зверева

В Казани из-за погодных условий перестали работать светофоры на ряде ключевых перекрестков города. Об этом сообщили местные власти.

Светофорное оборудование вышло из строя на пересечении улиц:

  • Ташаяк-Лево-Булачная,
  • Габдуллы Тукая-С. Садыковой,
  • Амирхана-С. Хакима,
  • Тихорецкая-Алебастровая,
  • Восстания-Октябрьская.

А также на регулируемом пешеходном переходе Кремлевская Набережная.

Рано утром аварийно-восстановительные работы были проведены на перекрестках Декабристов-Чистопольская и Павлюхина-Назарбаева, где режим работы светофоров уже восстановлен.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными при проезде и переходе указанных участков дороги, соблюдать требования дорожных знаков и инструкции регулировщиков.

Подчеркивается, что безопасность движения зависит от соблюдения правил всеми участниками дорожного движения.

Матвей Гавриков

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