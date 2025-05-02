В Казани из-за погодных условий отключились светофоры на нескольких перекрестках

Фото: Мария Зверева

В Казани из-за погодных условий перестали работать светофоры на ряде ключевых перекрестков города. Об этом сообщили местные власти.

Светофорное оборудование вышло из строя на пересечении улиц:

Ташаяк-Лево-Булачная,

Габдуллы Тукая-С. Садыковой,

Амирхана-С. Хакима,

Тихорецкая-Алебастровая,

Восстания-Октябрьская.

А также на регулируемом пешеходном переходе Кремлевская Набережная.

Рано утром аварийно-восстановительные работы были проведены на перекрестках Декабристов-Чистопольская и Павлюхина-Назарбаева, где режим работы светофоров уже восстановлен.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными при проезде и переходе указанных участков дороги, соблюдать требования дорожных знаков и инструкции регулировщиков.

Подчеркивается, что безопасность движения зависит от соблюдения правил всеми участниками дорожного движения.

Матвей Гавриков