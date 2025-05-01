МКС изменила орбиту из-за угрозы столкновения с космическим мусором

Фото: Реальное время

Из-за угрозы столкновения с космическим мусором орбиту Международной космической станции (МКС) увеличили на 540 метров. Об этом сообщается в телеграм-канале Роскосмоса.

Маневр был выполнен в 01.10 по московскому времени с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-30». Двигатели работали 212,79 секунды и выдали импульс 0,3 м/с, что позволило поднять станцию на безопасное расстояние.

Реальное время / realnoevremya.ru

После маневра период обращения МКС составил 92,89 минуты, а наклонение орбиты — 51,66 градуса. Средняя высота орбиты теперь составляет 418,74 км, минимальная — 417,86 км, а максимальная — 438,05 км.

Накануне гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на встрече глав космических агентств стран БРИКС предложил создать единую платформу для сбора студенческих заявок на запуск малых космических аппаратов. Это станет частью российской программы «УниверСат», которая направлена на подготовку нового поколения космических специалистов.



Анастасия Фартыгина