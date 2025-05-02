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Российские силы ПВО уничтожили 121 украинский БПЛА в ночь на 2 мая

09:00, 02.05.2025
Российские силы ПВО уничтожили 121 украинский БПЛА в ночь на 2 мая
Фото: Реальное время

Минобороны России сообщило, что с 20.00 мск 1мая до 06.00 мск 2 мая дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над несколькими регионами страны.

Наибольшее количество БПЛА было сбито над территорией Республики Крым — 89. Еще 23 — над акваторией Черного моря, четыре — над территорией Краснодарского края, два — над территорией Орловской области, один — над акваторией Азовского моря, один — над территорией Брянской области, один — над территорией Белгородской области.

К утру первого мая Минобороны сообщало о восьми сбитых БПЛА.

Матвей Гавриков

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