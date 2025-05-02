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Сегодня в Татарстане ожидается до +18 градусов

07:00, 02.05.2025

Утром, днем возможен дождь

Сегодня в Татарстане ожидается до +18 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно. Утром, днем дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-восточный, южный 6-11 м/с, утром, днем местами порывами 15-18 м/с. Утром температура составит от 0 до +5 градусов, местами заморозки до -3 градусов. Днем ожидается от +8 до +13 градусов, местами на юге и востоке до +18 градусов.

Галия Гарифуллина

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