Мошенники начали обманывать россиян с виртуальными картами

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Депутат Госдумы Андрей Немкин предупредил о новой схеме мошенничества, при которой злоумышленники выманивают у россиян личные данные под предлогом оформления «виртуальных карт» для покупок за границей и подписок на иностранные сервисы.

По его словам, карты предлагается оформить через мессенджер Telegram. Для регистрации требуется минимальная информация — имя, номер телефона, а иногда и паспортные данные. После этого пользователю передают реквизиты якобы привязанной к зарубежному банку карты. На самом деле таких карт не существует.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В ряде случаев мошенники предоставляют доступ к фейковому сайту или приложению, где жертва видит «баланс» и «транзакции». Однако деньги либо не поступают вовсе, либо моментально переводятся преступникам.

Немкин также отметил, что участие в подобных схемах может повлечь юридические последствия. Если человек осознанно или неосознанно становится частью мошеннической цепочки — например, распространяет предложения или оформляет карты на других — его действия могут быть квалифицированы как соучастие в преступлении.

Ранее специалисты предупредили о риске мошеннических атак, связанных с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Матвей Гавриков