Лесопожарные службы потушили 57 природных пожаров в России за сутки

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Лесопожарные службы ликвидировали 57 природных пожаров на площади 30 597 гектаров за минувшие сутки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Авиалесоохрану.

— По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 57 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 30 597 гектаров, — говорится в сообщении.

К полуночи пятницы в России активно тушили 31 лесной пожар на общей площади 340 320 гектаров. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Забайкальском крае, где бушевало 19 пожаров на площади 296 979 гектаров.

Напомним, что 1 мая в России было ликвидировано 43 лесных пожара в 14 регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению 40 лесных пожаров в восьми регионах.

Матвей Гавриков