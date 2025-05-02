Трамп объявил 11 ноября и 8 мая днями победы в Первой и Второй мировых войнах

Президент США Дональд Трамп заявил о «несравнимо большом вкладе» Соединенных Штатов в победу в Первой и Второй мировых войнах, объявив для каждой из них новые праздники — дни победы. Об этом он написал в соцсети Truth Social, сообщает ТАСС

— Мы победили в обеих войнах, никто даже не приблизился к нам по силе, храбрости и военному мастерству, но мы больше ничего не празднуем — потому что у нас больше нет лидеров, которые умеют это делать! — сказал Трамп.

Он призвал американцев начать «праздновать наши победы». День Победы в Первой мировой войне будет отмечаться 11 ноября, а во Второй мировой — 8 мая.

Президент России Владимир Путин ранее называл СССР «главным освободителем народов Европы», отметив решающий вклад советских солдат в борьбе с нацизмом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявлял, что СССР мог одержать победу над нацистской Германией даже без помощи ленд-лиза, который историк Альберт Уикс назвал «спасителем России».

Вторая мировая война официально завершилась подписанием акта о капитуляции Японии 2 сентября 1945 года. В России День Победы над фашизмом традиционно отмечается 9 мая, тогда как в США и странах Западной Европы эта дата приходится на 8 мая.

Напомним, что недавно президент России Владимир Путин выступил с инициативой создать комиссию по сохранению исторической памяти при парламентском собрании России и Белоруссии. Это предложение он озвучил на Международном форуме «Великое наследие — общее будущее».

Матвей Гавриков