Володин сообщил о возможности установить самозапрет на оформление сим-карт

Председатель Госдумы Вячеслав Володин объявил, что с 1 сентября 2025 года граждане смогут установить самозапрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи через «Госуслуги» или МФЦ. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, эта мера предусмотрена законом о противодействии кибермошенничеству. Напомним, что с 1 апреля 2024 года вступил в силу лимит на количество сим-карт — не более 20 на одного человека. На начало 2025 года около 25 тысяч человек превышали этот лимит, владея в общей сложности 6 миллионами номеров.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Володин подчеркнул, что мошенники часто используют номера, оформленные по паспортным данным граждан незаконным способом. Теперь на «Госуслугах» в разделе «Сим-карты» можно проверить, какие номера зарегистрированы на пользователя, и заблокировать лишние или подозрительные сим-карты.

— Рекомендую вам, уважаемые подписчики, воспользоваться сервисом проверки количества номеров, оформленных на вас, а также рассказать о нем вашим близким. Это поможет защитить себя и родных от действий мошенников и избавить от финансовых потерь, — заключил Володин.

Напомним, что Минцифры подготовило изменения в правила оказания услуг телефонной связи. Они позволят гражданам устанавливать самозапрет на оформление на них сим-карт, а также отказываться от получения спам-звонков и рассылок.

Матвей Гавриков