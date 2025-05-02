Минниханов провел встречу с министром иностранных дел Омана

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Рустам Минниханов встретился с министром иностранных дел Омана, стороны обсудили укрепление региональных связей в рамках российско-оманских отношений.

Ранее раис Татарстана участвовал в расширенной встрече Владимира Путина и султана Омана Хейсама Бен Тарека Аль Саида, который посетил Россию 22 апреля с государственным визитом.

В ходе беседы достигнута договоренность об участии делегации Омана в KazanForum. Стороны также подчеркнули важность обмена бизнес-миссиями для поиска партнеров, заключения соглашений и реализации совместных проектов.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Для развития сотрудничества на постоянной основе решено проработать вопрос о назначении почетного консула Омана в Казани и открытии торгово-экономического офиса Татарстана в Маскате.

Напомним, Рустам Минниханов возглавляет Группу стратегического видения «Россия — Исламский мир» по поручению Владимира Путина. Активное участие в работе Группы принимает представитель Омана, председатель Высшего центра культуры и науки Султана Кабуса Хабиб аль-Риями.

Матвей Гавриков