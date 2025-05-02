В российских школах в мае зазвучат песни военных лет вместо звонков

Фото: Динар Фатыхов

В российских школах в рамках проекта Минпросвещения России «Мелодии вместо звонков» в мае 2025 года вместо традиционных звонков будут звучать фрагменты военно-патриотических песен. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на Министерство просвещения.

Акция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Школьники услышат отрывки известных песен: «Казаки в Берлине», «Катюша», «Смуглянка» и др., что поможет им познакомиться с музыкальным наследием времен войны.

Как отметил министр просвещения России Сергей Кравцов, важно, чтобы дети понимали, какой ценой была достигнута Победа. По его словам, эта инициатива позволяет сделать историю ближе и понятнее для подрастающего поколения.

Проект «Мелодии вместо звонков» стартовал в российских образовательных организациях в ноябре 2024 года. Ранее вместо школьных звонков звучали фрагменты классических произведений и популярных мелодий.

Матвей Гавриков