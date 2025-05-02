В Москве за последние 36 часов выпало 70% от месячной нормы осадков
Снежный покров высотой до 10 см сформировался в отдельных районах Москвы, где за 36 часов выпало 70% месячной нормы осадков, сообщил РИА «Новости» синоптик Евгений Тишковец.
Столичный Дептранс предупредил, что из-за снегопада возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть изменены. Майский снег также выпал во Владимирской, Ярославской и Калужской областях.
МЧС предупреждает водителей об опасности выезда на дороги на летней резине.
Напомним, что в Татарстане ожидаются заморозки. Ночью и утром 2 мая 2025 года температура может опуститься до -3 градусов как в воздухе, так и на почве.
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