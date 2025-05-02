ЛДПР внесет законопроект об обязательном ОСАГО для аренды электросамокатов

Фото: Ринат Назметдинов

Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направит в Государственную думу законопроект, предписывающий заключать договор ОСАГО при аренде электросамокатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст проекта закона.

Согласно документу, владельцы электровелосипедов и средств индивидуальной мобильности массой свыше 15 килограммов, используемых в коммерческой деятельности, обязаны будут оформить полис обязательного страхования. Договор должен покрывать неограниченное число лиц, допущенных к управлению данным транспортным средством.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Законопроект также предусматривает введение государственной регистрации коммерческих средств индивидуальной мобильности и электровелосипедов. Это необходимо для идентификации техники, повышения ответственности операторов проката и упрощения рассмотрения страховых случаев.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

По словам Леонида Слуцкого, за девять месяцев прошлого года произошло около четырех тысяч ДТП по вине водителей таких средств передвижения. При этом пострадавшие вынуждены длительное время добиваться компенсаций через суд, так как ответственность владельцев не застрахована.

Реализация данной инициативы, по мнению парламентариев, повысит безопасность дорожного движения и снизит нагрузку на судебную систему.

Напомним, что с момента старта сезона электросамокатов в Казани 22 апреля пользователи сервисов «МТС Юрент» и Whoosh совершили 117 тысяч поездок.

Матвей Гавриков