В Татарстане за сутки пожарные ликвидировали 9 пожаров

Фото: Реальное время

За минувшие сутки, 30 апреля, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали 9 пожаров, четыре из них произошли в жилом секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

Реальное время / realnoevremya.ru

Помимо тушения возгораний, пожарные совершили 11 выездов по ложным вызовам и восемь раз выезжали на взаимодействие с другими службами. Также спасатели 9 раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.



Сообщается, что на водных объектах Татарстана за прошедшие сутки происшествий не зарегистрировано.

Анастасия Фартыгина