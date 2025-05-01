В Татарстане за сутки пожарные ликвидировали 9 пожаров
За минувшие сутки, 30 апреля, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали 9 пожаров, четыре из них произошли в жилом секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.
Помимо тушения возгораний, пожарные совершили 11 выездов по ложным вызовам и восемь раз выезжали на взаимодействие с другими службами. Также спасатели 9 раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.
Сообщается, что на водных объектах Татарстана за прошедшие сутки происшествий не зарегистрировано.
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