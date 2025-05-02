Власти Германии официально признали всю партию «Альтернатива для Германии» экстремистской
Проверка подтвердила наличие системных признаков экстремистской идеологии
Федеральное ведомство по охране Конституции Германии признало партию «Альтернатива для Германии» («АдГ») праворадикальной. Об этом ведомство объявило после завершения трехлетней экспертной проверки. Ранее суды Кельна и Северного Рейна-Вестфалии в 2022 и 2024 годах подтвердили, что партия может рассматриваться как объект наблюдения по подозрению в подрыве демократического порядка. Проверка подтвердила наличие системных признаков экстремистской идеологии.
Специалисты ведомства изучили партийную программу, публичные заявления федерального и регионального уровня, связи с другими праворадикальными структурами, а также поведение представителей «АдГ» на выборах. Анализ охватил деятельность партии после майского решения суда, избирательные кампании в трех федеральных землях, взаимодействие с молодежной организацией «Молодая Альтернатива», ранее признанной экстремистской, и предвыборную активность перед внеочередными выборами в Бундестаг.
Ведомство установило, что партия использует этническое определение народа, несовместимое с конституцией. Эта концепция исключает определенные группы, лишает их равных прав и создает юридически заниженный статус. В частности, «АдГ» не признает равноправие граждан с миграционным происхождением из мусульманских стран. Такие взгляды стали основой для системной враждебной агитации против мусульман, мигрантов и других меньшинств. Эксперты зафиксировали многочисленные заявления руководства партии, направленные на дискредитацию этих групп. В них часто используются обобщающие выражения вроде «мигранты с ножами» и утверждения о склонности к насилию по этнокультурному признаку.
Вице-президенты ведомства заявили, что собранные материалы охватывают весь спектр деятельности партии и доказывают наличие устойчивой миграционно— и исламоненавистнической линии. По их словам, такое мировоззрение нарушает принцип равенства и человеческого достоинства, закрепленный в Конституции Германии.
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