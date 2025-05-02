Власти Германии официально признали всю партию «Альтернатива для Германии» экстремистской

Проверка подтвердила наличие системных признаков экстремистской идеологии

Фото: Максим Платонов

Федеральное ведомство по охране Конституции Германии признало партию «Альтернатива для Германии» («АдГ») праворадикальной. Об этом ведомство объявило после завершения трехлетней экспертной проверки. Ранее суды Кельна и Северного Рейна-Вестфалии в 2022 и 2024 годах подтвердили, что партия может рассматриваться как объект наблюдения по подозрению в подрыве демократического порядка. Проверка подтвердила наличие системных признаков экстремистской идеологии.

Специалисты ведомства изучили партийную программу, публичные заявления федерального и регионального уровня, связи с другими праворадикальными структурами, а также поведение представителей «АдГ» на выборах. Анализ охватил деятельность партии после майского решения суда, избирательные кампании в трех федеральных землях, взаимодействие с молодежной организацией «Молодая Альтернатива», ранее признанной экстремистской, и предвыборную активность перед внеочередными выборами в Бундестаг.

Ведомство установило, что партия использует этническое определение народа, несовместимое с конституцией. Эта концепция исключает определенные группы, лишает их равных прав и создает юридически заниженный статус. В частности, «АдГ» не признает равноправие граждан с миграционным происхождением из мусульманских стран. Такие взгляды стали основой для системной враждебной агитации против мусульман, мигрантов и других меньшинств. Эксперты зафиксировали многочисленные заявления руководства партии, направленные на дискредитацию этих групп. В них часто используются обобщающие выражения вроде «мигранты с ножами» и утверждения о склонности к насилию по этнокультурному признаку.

Вице-президенты ведомства заявили, что собранные материалы охватывают весь спектр деятельности партии и доказывают наличие устойчивой миграционно— и исламоненавистнической линии. По их словам, такое мировоззрение нарушает принцип равенства и человеческого достоинства, закрепленный в Конституции Германии.



Екатерина Петрова