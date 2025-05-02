В Казани из-за непогоды отключились еще четыре светофора на перекрестках

Фото: Мария Зверева

Госавтоинспекция Татарстана сообщает о временной неисправности светофорных объектов на четырех ключевых перекрестках Казани. Причиной стала неблагоприятная погодная обстановка.

Светофоры не работают на пересечении улиц Короленко — Гагарина, Ямашева — Ибрагимова и Профсоюзной — Университетской. Кроме того, повторно вышли из строя светофоры на перекрестке Павлюхина — Назарбаева.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В ведомстве напоминают, что при неисправности светофора пешеходы должны руководствоваться базовыми правилами дорожного движения. В частности, переходить дорогу только по пешеходным переходам, внимательно оценивать ситуацию на дороге и следить за сигналами транспортных средств.

Особое внимание следует уделять безопасности в темное время суток и при плохих погодных условиях. Рекомендуется использовать светоотражающие элементы на одежде.

Госавтоинспекция Татарстана призывает всех участников движения быть предельно внимательными на указанных участках дороги до восстановления работы светофоров.

Напомним, что сегодня из-за погодных условий перестали работать светофоры на ряде ключевых перекрестков города.

Матвей Гавриков