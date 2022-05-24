День в истории: казанский парк Горького, декларация России и США и первая телеграмма

Чем примечательна дата 24 мая

Фото: из архива Валерия Мустафина. 1962 год, Казань, ЦПКиО им. М. Горького

Сегодня, 24 мая, День славянской письменности и культуры, европейский День парков и День кадровика в России. В разные годы и столетия в эту дату телеграфом Морзе была отправлена первая в мире телеграмма, в Петербурге спустили на воду знаменитый крейсер «Аврора» — символ Октябрьской революции, экспедиция Умберто Нобиле на дирижабле достигла Северного полюса, прошел первый конкурс песни «Евровидение», в Москве на Красной площади дал концерт Пол Маккартни. Родились французский революционер Жан-Поль Марат, королева Великобритании Виктория, русский художник-пейзажист Алексей Саврасов, советский писатель Михаил Шолохов, русский поэт Иосиф Бродский. Скончались польский астроном, математик Николай Коперник, русский писатель, философ Алексей Лосев, американский пианист Дюк Эллингтон, российский кинорежиссер Петр Тодоровский, советский актер Олег Ефремов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Павел I в Свияжске, пожар в Казани и открытие парка Горького

24 мая 1798 года в Казань прибыл российский император Павел I в сопровождении великих князей Константина и Александра Павловичей. Цель визита императора заключалась в том, чтобы осмотреть воинские части. Он также выделил 200 тысяч рублей на восстановление Богородицкого монастыря, пострадавшего от пугачевцев, и заложил первый камень в основании Гостиного дома.



Фото: wikipedia.org

24 мая 1859 года в Казани случился десятый по счету большой пожар. Он начался в Татарской слободе, затем перекинулся в Забулачье и уничтожил его практически полностью. От пожара пострадали многие дома и квартиры преподавателей и профессоров университета.

24 мая 1939 года в Казани был открыт Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького. Во второй половине XVIII века это было место отдыха обеспеченных казанцев. Местный лес в народе называли «Русская Швейцария». В советские годы в парке располагались аттракционы и летняя эстрада, но сейчас от них ничего не осталось, кроме разве что архивных фотографий. Тем не менее в парке ежедневно можно встретить велосипедистов и просто прохожих. Сегодня парк занимает территорию в 1 гектар, он по-прежнему является излюбленным местом прогулок горожан.



Фото: wikipedia.org

24 мая 1913 года провели первое испытание Романовского моста через Волгу. Для этого на него завели сперва пять паровозов, а затем два из них протянули на другой берег состав из 32 вагонов со скоростью 20 верст в час. Все конструкции блестяще выдержали испытания, и мост начал работать.



24 мая 1957 года открылась Декада татарского искусства и литературы в Москве. Участие в ней приняли коллективы всех татарских театров и филармоний, а также свыше 300 участников художественной самодеятельности. Церемония открытия состоялась на сцене Музыкального театра им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко. Здесь же была показана опера Назиба Жиганова «Алтынчеч». Декада продлилась до 4 июня.



Фото: wikipedia.org

Крейсер «Аврора», Пол Маккартни на Красной площади

24 мая 1900 года был спущен на воду крейсер «Аврора» — будущий символ Октябрьской революции. Крейсер был заложен в Санкт-Петербурге на судостроительной верфи «Новое адмиралтейство» в 1897 году, в 1903 году вступил в строй боевых кораблей флота России.

24 мая 2003 года в Москве на Красной площади выступил с концертом Пол Маккарти. Его визит расценивался как настоящая возможность воскресить дух The Beatles. Это было его первое выступление в России за всю 40-летнюю карьеру. На концерте собралось более 25 тысяч зрителей, включая президента России Владимира Путина. Ажиотаж был удивительный. По результатам московского концерта англичане позже сняли документальный фильм «В Россию с любовью!».

Фото: kremlin.ru

24 мая 2002 года в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина и президента США Джорджа Буша. Лидеры стран подписали Московскую декларацию о новых стратегических отношениях между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки и продолжили совместные и параллельные усилия по преодолению кризиса на Ближнем Востоке. В документе говорилось, что Россия и США выходят на «уровень новых стратегических отношений».

Первая в мире телеграмма и экспедиция Нобиле на Северном полюсе

24 мая 1844 года в торжественной обстановке была отправлена первая в мировой истории телеграмма на первой линии между Вашингтоном и Балтимором, протяженностью 64 километра. Изобретателем этого «чуда» был Сэмюэл Финли Бриз Морзе.



Фото: mir-znaniy.com

24 мая 1928 года под руководством итальянского исследователя Умберто Нобиле состоялась экспедиция на дирижабле «Италия», которая достигла Северного полюса. На обратном пути героический покорение Арктики обернулось трагедией. Часть экипажа погибла, оставшиеся около месяца провели на льду в лагере, который получил известность под названием «Красная палатка». Для спасения выживших разные страны организовали несколько экспедиций.

24 мая 1956 года прошел первый конкурс песни «Евровидения». Принимающей страной стала Швейцария. В Лугано съехались исполнители из семи государств — Италии, Голландии, Люксембурга, Бельгии, ФРГ, Швейцарии и Франции. Победителем стала 32-летняя Лиз Ассиа, которая последние годы жила во Франции и покинула этот мир в 2018 году.