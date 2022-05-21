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Прекращение поставок газа в Финляндию, бойкот АТЭС и еще 11 карточек дня

15:00, 21.05.2022
Прекращение поставок газа в Финляндию, бойкот АТЭС и еще 11 карточек дня

Представители пяти стран покинули министерскую встречу АТЭС во время выступления главы Минэкономразвития России Максима Решетникова, а в свою очередь российская делегация ушла во время выступления представителя США. Кроме того, «Газпром экспорт» уведомил финскую компанию Gasum Oy о приостановке поставок природного газа, межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» поставят на боевое дежурство в конце осени, Андрей Клишас заявил, что Россия будет выплачивать компенсации по уже вынесенным решениям Европейского суда по правам человека только в рублях, а жители Финляндии начали воровать бензин на фоне роста цен. Эти и другие новости дня — в карточках «Реального времени»

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