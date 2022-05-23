Араик Маргарян: «Нашему виду спорта нужен сильный чемпионат»

Надо постараться задействовать все связи и в БРИКС, и в ШОС, и в ОДКБ

Главный тренер команды «Динамо-Ак Барс» по хоккею на траве Араик Маргарян видит перспективы этого вида спорта в развитии сильного чемпионата, создании некой Континентальной хоккейной лиги, только по хоккею на траве. Подробности — в эксклюзивном интервью «Реальному времени».

«Федерация хоккея страны должна задуматься, когда один регион выигрывает 19 раз»

— Араик Арташевич, чего лишился российский хоккей из-за наложенных санкций?

— Любой вооруженный конфликт заканчивается миром, сколько бы это ни продолжалось. И необходимо, чтобы за это время мы приблизились к уровню европейского хоккея, который, с моей точки зрения, находится на более высоком уровне. Но для этого нужен сильный чемпионат, поскольку никто не отменял формулы: сильные клубы — сильная сборная. А сколько у нас команд в чемпионате? Шесть, и практически все время, как я работаю в Казани, наша команда занимает первое место, Электросталь — второе, Екатеринбург — бронзовый призер. Федерация хоккея страны должна задуматься, что с точки зрения развития вида спорта это неправильно, когда один регион выигрывает 19 раз. Надо работать на внутренней арене так, чтобы довести количество команд хотя бы до числа, которое есть в КХЛ. Я полагаю, что если и в этом году выиграю чемпионат страны, что станет наверняка событием, достойным упоминания в «Книге Гиннесса», то буду иметь право поднимать подобные вопросы на самом высоком федеральном уровне.

Что касается международной арены: ранее это было озвучено на форуме «Россия — спортивная держава», и я, уже как тренер национальной сборной, наслышан о направлении развития в сторону БРИКС — Бразилии, Индии, Китая, ЮАР. С точки зрения травяного хоккея это очень даже неплохо, поскольку Индия — одна из сильнейших стран мира, ЮАР — лидирует в Африке, Китай неплохо выглядит на Азиатском континенте. А я предполагаю, что необходимо задействовать все связи в СНГ, во всяком случае с теми странами, которые входят в ШОС, а это заметные с точки зрения травяного хоккея Казахстан, Узбекистан. Понятно, что многое будет зависеть от экономической составляющей и возможностей руководства. К примеру, может ли пострадать волейбол, пока его куратором остается такой человек, как Николай Патрушев?

Фото: hcdinamo-kazan.ru

Сколько у нас команд в чемпионате? Шесть, и практически все время, как я работаю в Казани, наша команда занимает первое место, Электросталь — второе, Екатеринбург — бронзовый призер

— Российский клубный волейбол в целом пострадал меньше своих коллег по командным игровым видам спорта.

— А это значит, что если во главе национальной федерации стоит сильный куратор, то и федерация, даже будучи общественной организацией, все равно будет на плаву. Так вот, возвращаясь к идее развития чемпионата наподобие КХЛ: мы могли бы рассчитывать на Азербайджан как финансово развитый регион, где был хороший уровень хоккея на траве («Иншаатчи» из Сумгаита, «Связист» из Баку). Какое-то время назад мы здесь проводили международный турнир и ко мне подходил главный тренер местной сборной, мы тепло пообщались, чему он был удивлен, но я считаю, что нет плохих народов. Так вот, возвращаясь к хоккею, он мне рассказал, что у них грандиозные планы по развитию, когда в женскую сборную набирали игроков из Южной Кореи, давая им гражданство, в мужскую хотели пригласить хоккеистов из Пакистана. Но тогдашний подъем травяного хоккея был связан в том числе с лоббистскими возможностями, поскольку родственник главного тренера сборной был высокопоставленным человеком в республике. В дальнейшем, видимо, произошли какие-то изменения, и развитие хоккея на траве в Азербайджане ушло в тень.

Моя родная Армения могла бы сыграть в объединенном чемпионате, тем более как член организации ОДКБ. Там есть национальный чемпионат. Тем более в силовых структурах власти работает мой родственник, и я бы мог пролоббировать проект развития нашего совместного турнира.

Узбекистан, уверен, тоже заинтересован в развитии объединенного чемпионата, как и Казахстан, поскольку его команды уже принимают участие в женском чемпионате. И эти две страны так или иначе заинтересованы в развитии нашего вида спорта, поскольку он представлен на Азиатских Играх, крайне важных для стран этого региона. Беларусь уже задействована в нашей совместной деятельности.

Фото: hcdinamo-kazan.ru

Если бы еще к этому потенциальному числу команд присоединилось некоторое количество зарубежных, то это позволило бы сформировать достойный чемпионат

«С той же Беларусью мы в плотной связке»

— Но это возвращение к давно пройденному этапу, когда еще порядка десяти лет назад белорусский вице-премьер Валерий Иванов встречался с президентом нашей хоккейной федерации Сергеем Чеченковым. И на повестке дня было несколько вопросов, среди них и создание «травяной» КХЛ на базе России, Беларуси, Казахстана, Литвы, Украины и даже Польши.

— С той же Беларусью мы в плотной связке. К примеру, помимо Кубка страны, мы в прошлом году участвовали в международном турнире «Прометей», тогда еще с нами соревновалась Украина, у которой есть хорошая команда в Виннице. Но сейчас это буквально «серая зона», поскольку мы не предполагаем, как в дальнейшем будут развиваться события на внешнем контуре. Если бы еще к этому потенциальному числу команд присоединилось некоторое количество зарубежных, то это позволило бы сформировать достойный чемпионат. Возможно, это выглядит как определенная фантазия, но я верующий человек, верю в Бога, в Деву Марию. И даже наше сегодняшнее общение, я считаю, может стать шагом к осуществлению моих чаяний, поскольку без СМИ развитие никаких проектов в нашем мире невозможно.

— Спасибо за оценку, но, возвращаясь к сегодняшнему дню российского хоккея на траве, замечу, что мы уже годом ранее были отлучены от еврокубков в силу сложившихся обстоятельств.

— Я бы еще добавил, что виноваты не только обстоятельства, но и волюнтаризм. Понятно, что вначале были проблемы, связанные с коронавирусом. Но перед следующим розыгрышем Кубка европейских чемпионов организаторы турнира в Голландии предложили нам приехать на место соревнований за две недели и пройти там карантин в гостинице — за наш счет. Помимо этого, от нас требовали нахождение в номерах по одному и ежедневной сдачи теста на коронавирус. Из номеров нельзя было выходить, питаться только тем, что приносил бы врач команды наподобие службы доставки еды. Это нормально? Если бы мы приняли условия организаторов, наши хоккеисты должны были выйти на старт после двухнедельного просиживания в номерах, растренированные, по сути, из домашнего заключения, причем за наш счет.

Фото: hcdinamo-kazan.ru

У Азова еще поставлен на поток процесс подготовки обученных игроков, у которых настоящий спортивный характер, что важно

«И ранее вокруг нашего хоккея в Евролиге создавали некий вакуум»

— Я бы сравнил это с тюрьмой, но даже там разрешены прогулки на свежем воздухе. Эти замечательные условия были согласованы с европейской федерацией?

— Она выступала в роли посредника, переадресовывая нам требования голландской стороны. И это реалии 2021 года. Годом ранее было одно из самых лучших наших выступлений в еврокубках, правда, со своими сложностями. Тогда мы за 12 дней сыграли семь игр — пять в России и две, после перелета, в Европе. И уже там случилась своя история. У нас есть практика допуска клюшек к соревнованиям, когда их проверяют на соответствие различным требованиям, включая загиб крюка. Далее на клюшке ставится клеймо, обозначающее, что она допущена к соревнованиям. Перед первым нашим матчем забраковали только одну нашу клюшку из 17, это, в принципе, нормально. Мы обыграли команду из Франции со счетом — 4:0, а перед вторым матчем с англичанами у нас снова проверили клюшки и забраковали уже девять клюшек вместо одной. И вот подобное отношение к российским командам проявлялось достаточно давно, вокруг нас создавали некий вакуум.

— К слову, о вакууме. Как обстоят дела у ваших соперников по чемпионату России?

— Чувствуется, что класс команд подравнивается, просто так никого не обыграешь. Москва усилилась, в том числе воспитанниками Электростали, у которой очень хорошая школа, так что игроков хватает не только для своей команды. Опасения внушал коллектив из Азова, который не принимал участие в розыгрыше Кубка России у нас в Казани, но на чемпионат они заявились. У меня были еще переживания от того, что власти города терпеливо относятся к тому, что команда все эти годы финиширует вне медальной зоны, а все любят победы и медали. В этом плане даже лидирующая позиция в лиге пониже выглядит более предпочтительной. Там неплохо развивается хоккей на траве, построен уютный стадион, вполне нормальный для такого небольшого города, как Азов. Он этим напоминает мне Раздан, с командой которого я выходил в высшую лигу чемпионата Советского Союза. У Азова еще поставлен на поток процесс подготовки обученных игроков, у которых настоящий спортивный характер, что важно.

«Николай Васильевич Карполь — это недостижимая величина»

— Кто вам помогает в тренерской работе?

— Мой старший сын Артур Араикович. Я давно готовил его к этой роли и могу сказать, что теоретически он сильнее подкован, чем я. Важно еще, что у него есть игровой опыт, в отличие от меня — я же играл только в футбол в молодежной команде «Арарата». Но ему мешает излишняя интеллигентность, а в командных видах спорта это не совсем приветствуется.



Фото: Александр Мамаев / URA.RU

Николай Васильевич Карполь — это недостижимая величина. Я же был еще студентом, когда наблюдал за его работой на самом высоком уровне, не понимая тогда значение его слов: «Девочки, у вас глаза не горят»

— Да, приходится «включать» и Трефилова (гандбол), и Тутберидзе (фигурное катание) и Карполя (волейбол).

— Вот именно. Я преклоняюсь перед Этери Тутберидзе, итогами ее труда, но Николай Васильевич Карполь — это недостижимая величина. Я же был еще студентом, когда наблюдал за его работой на самом высоком уровне, не понимая тогда значение его слов: «Девочки, у вас глаза не горят». Кажется он говорил эти слова после 0:2 в финале на Олимпиады в Сеуле, которую он выиграл, как и Владимир Алекно в Лондоне при таком же счете. Правда, у Владимира Романовича были немного другие слова, так называемые мотивирующие.



Но для любого тренера необходима еще поддержка руководства, важно взаимопонимание. И мне очень повезло в этом плане. Я всегда ощущал поддержку и со стороны руководства общества «Динамо РТ», и лично нашего председателя — Асгата Ахметовича Сафарова. Безусловно, благодарен правительству республики — и в лице нашего первого президента Минтимера Шариповича Шаймиева, и действующего президента республики Рустама Нургалиевича Минниханова. И, конечно, со своей стороны всегда стараюсь оправдать возложенное на меня и на нашу команду высокое доверие. На родине случались моменты, когда я не находил такого понимания.

К примеру, случился конфликт в Раздане, еще во времена СССР, с председателем спорткомитета и директором клуба «Раздан». Мы общались в кабинете председателя горсовета, я возмутился, хлопнул дверью и ушел. Ничего не видел, глаза кровью налились, выехал на встречную дорогу и чуть не столкнулся лоб в лоб с «газиком». Несмотря на все свои 19 чемпионств, я до сих пор считаю, что в долгу перед Татарстаном, поскольку, когда я приехал сюда, меня хорошо приняли, дали возможность работать, уважают, считаются с моим мнением. Как говорили в знаменитом советском фильме «Доживем до понедельника», счастье, это когда тебя понимают».

Джаудат Абдуллин