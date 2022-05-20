Студенты ЛИКуют: занятия для будущих нефтяников проводятся в лабораториях ТатНИПИнефти

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "Татнефть"

Освоение практики у студентов Альметьевского государственного нефтяного института (АГНИ) теперь проходит в лабораторно-исследовательском корпусе (ЛИК) кампуса Высшей школы нефти. Об этом сообщает издание «Нефтяные вести».

Строительство лабораторно-исследовательского корпуса площадью более 13 тыс. квадратных метров и вместимостью 428 человек было анонсировано в начале 2020 года. На сегодняшний день ЛИК полностью отдан под исследовательскую работу ТатНИПИнефти, который выделил часы под занятия для учащихся АГНИ. Так студенты-нефтяники получили уникальную возможность исследовать здесь свойства пласта и характеристики керна, а также научиться работать на передовом лабораторном оборудовании.

Физика пласта — наглядно

Группа третьекурсников с кафедры разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений пришла в ЛИК на очередное занятие по дисциплине «Физика пласта». Оно проходит в лаборатории химического анализа — одной из лабораторий сектора петрофизических исследований института «ТатНИПИнефть». На этот раз юноши и девушки опытным путем будут определять весовую карбонатность образцов терригенных пород. Анализ несложный, но очень важный — он помогает подобрать методы воздействия на пласт для увеличения интенсификации притока нефти.

В современных лабораториях проводятся практические занятия со студентами 2 и 3 курсов направления «Нефтегазовое дело»

Образцы керна с двух скважин студенты сначала измельчают в ступке до состояния порошка и взвешивают на электронных весах. Потом под вытяжкой в стеклянной емкости заливают порошок 5-процентной соляной кислотой, фильтруют, промывают образец дистиллированной водой и снова смывают в стакан. Ставят его в сушильный шкаф, где он находится 8 часов при температуре 104 градуса. После сушки порошок снова взвешивают, сравнивают с первоначальным весом и по разнице высчитывают карбонатность в процентном отношении.

Все эти операции студенты выполняли под руководством лаборанта химанализа отдела экспериментальных лабораторных исследований (ЭЛИ) ТатНИПИнефти Наили Афлятуновой.

«Студенты молодцы, они сразу включились, им все интересно, тем более что это новые лаборатории, новые помещения. Они задают очень много вопросов, хотят узнать как можно больше. Стараемся объяснять, чтобы им все было понятно», — делится впечатлениями о работе со студентами Наиля Фанузовна.

Теория, подкрепленная практикой

Преподаватели АГНИ в свою очередь также отмечают важность включения в учебную программу совместных работ со специалистами ТатНИПИнефти. Студенты занимаются в лабораториях ЛИКа с февраля, за это время участвовали в практических занятиях по определению коэффициента газопроницаемости, нефтеводонасыщенности на аппаратах Закса, объемной плотности, открытой пористости и т.д.

«Я преподаю уже 20 лет, и впервые теория так тесно взаимодействует с практикой. Я считаю, что для студентов это огромный опыт. Конечно, мы все это рассказываем, показываем что-то, но когда они сами видят, как это проходит в реальности и тем более в таких помещениях, на таком оборудовании, сами в этом участвуют, это большая разница», — говорит старший преподаватель кафедры геологии АГНИ Наталья Чухновская.

Практические занятия проводятся по графику раз в неделю и продлятся до конца мая. Занимаются три группы по 20 человек. Пока в основном студенты получают навыки работы с керновым материалом. Вот и эта группа после выполнения химанализа переместилась в лабораторию механической обработки керна, где ребята увидели, как выглядит нефтенасыщенная порода, посмотрели процесс подготовки керна к дальнейшим исследованиям.

Оснащение ЛИКа современным высокотехнологичным оборудованием продолжится, в следующем учебном году здесь готовятся принять еще больше студенческих групп

Поэтапное оснащение ЛИКа

Сейчас в ЛИКе функционируют лаборатории для изучения основных фильтрационно-емкостных характеристик коллектора и свойств содержащихся в нем флюидов, получения исходных данных для цифрового моделирования месторождений, подготовки образцов керна для разработки технологий по увеличению нефтеотдачи пластов. В них трудятся 12 специалистов отдела экспериментальных лабораторных исследований. В этом году занятия проводились со студентами 2 и 3 курсов направления «Нефтегазовое дело». Но по мере того, как будут заселяться остальные этажи лабораторно-исследовательского корпуса, к занятиям будут подключаться и другие направления обучения АГНИ.

«В ближайшее время будут заселены лаборатории 2 этажа, сейчас проводится приемка лабораторий 3 и 4 этажей. Будем постепенно оснащать их современным высокотехнологичным оборудованием, которое уже закуплено. Затем перевезем уже имеющееся оборудование из ТатНИПИнефти в Бугульме сюда в ЛИК», — поделился планами начальник отдела экспериментальных лабораторных исследований Марат Ремеев.

Таким образом, со следующего учебного года взаимодействие профильного вуза и проектного института нефти будет расширяться, а качество подготовки кадров — расти. Современная научно-техническая база Высшей школы нефти позволит готовить высококвалифицированных специалистов, обладающих обширными практическими навыками и способных продуктивно работать на реальном производстве.