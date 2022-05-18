Мишель Пена: «Высыпать песок в Казанку — огромнейшая историческая ошибка»

Известный ландшафтный архитектор считает, что кому-то менять и уничтожать природный берег Казанки выгодно, но делать этого нельзя

Фото: Ринат Назметдинов

27 мая завершится общественное обсуждение проекта по созданию искусственного участка земли у реки Казанка площадью почти в 14,5 га возле Центра семьи «Казан». По проекту, эту территорию засыплют без малого 1,5 млн тонн песка, а также установят бетонные конструкции. Пока в Сети идет обсуждение, в районе «Чаши» стали сваливать песок с приходящих ежедневно барж. Остается непонятной необходимость реализации данного проекта, учитывая, что власти Казани планируют обустроить на этой территории парковую зону и, вероятно, делать это будут по проекту знаменитого французского ландшафтного архитектора Мишеля Пена. Cам автор «Парка горизонтов» в интервью «Реальному времени» заявил о необходимости, напротив, максимального сохранения природного берега Казанки.

«Процессом движет чья-то исключительно экономическая выгода»

— Знаете ли вы о проекте по созданию у «Чаши» искусственного участка земли на берегу реки Казанки? Как это решение согласуется с вашей концепцией «Парка горизонтов»?

— Мы реализовали концепцию парка с учетом того, что он уместен в комплексе всего ландшафта города. Из чего мы исходили при проектировании? У нас есть противоположный берег — хорошо застроенный, архитектурный, исторический, с Кремлем, мечетью [«Кул Шариф»], русской церковью, с прекрасной архитектурой. И что касается природного берега, парка, он должен быть однозначно другим. Конечно же, этот берег тоже застроен, есть высокие здания. Но все это, я считаю, должно утопать в зелени, в полосах влажного леса вдоль реки, как мы это и представили в нашем проекте, где есть система лесов, полос зеленых галерей.

Проект, предложенный нами, был рожден именно от формы берега — мягкой, с большими изгибами — и соответствует ей. Мы хотели воспользоваться этой эстетикой изгибов, чтобы продолжить берег реки до города с его городской геометрией.

«Мы реализовали концепцию парка с учетом того, что он уместен в комплексе всего ландшафта города»

Работа по трансформации пустыря к природному берегу, которую мы предлагаем реализовать, говорит о сохранении максимально природного берега Казанки. Этот берег не может быть другим, иначе мы сделаем его очень жестким и пугающим. Мы же, напротив, хотим смягчить его, поэтому делать его таким, как противоположный берег — урбанизированный и архитектурный, никак нельзя. Поэтому мы в первую очередь с уважением отнеслись к топографии места, а она едва уловима, потому что берег спускается постепенно. И топография здесь имеет огромное значение: «Чаша» и так расположена на искусственном холме, и мы сделали максимум, чтобы включить ее в общий ансамбль ландшафта, не пряча, а интегрируя ее деликатно, сопровождая ландшафт линиями зеленых посадок до самой воды, которые мы называем линиями горизонтов.

Я думаю, что нельзя слишком внедряться в природу. Это касается всех рек — и Казанки, и Волги. Конечно же, человек может все засыпать, место-то есть, ведь Казанка не очень глубокая река и чисто технически засыпать ее легко. И мы знаем, что в городском благоустройстве и в строительстве существует большая проблема. Когда мы что-то строим, будь то высотные дома или новые кварталы, у нас появляется огромное количество выкопанной земли. Однажды мы вынуждены были использовать такую землю, выкопанную при строительстве близлежащего квартала, для создания парка в пригороде Парижа. С ее помощью был создан большой холм, и на нем уже обустроен парк. Но это не была река, водоем. И здесь нам была понятна прямая экономическая выгода: лучше использовать эту землю, а не вывозить ее с территории.

И я считаю, что кому-то однозначно выгодно высыпать песок в Казанку, приехать с бульдозерами и грузовиками к ней. Но мы, как авторы проекта, считаем, что это огромнейшая ошибка, топографическая ошибка, так как это берег природный, его нельзя слишком менять и уничтожать. Я уверен, что это реальная историческая ошибка. Нужно сохранить его гармонию и нерегулярность, его мягкость! Скорее всего, здесь всем процессом движет чья-то исключительно экономическая выгода.

— Известно, что «Парк горизонтов» создавался в рамках Стратегии развития Казанки как экопарк и был одобрен президентом Татарстана. Если два участка берега у «Чаши» все же засыплют, а вместо естественных спусков к воде появится бетонная набережная, выпадет ли проект парка из Стратегии развития Казанки, будет ли сама она будет нарушена и искажена?

— Да, сразу скажу, что, согласно Стратегии развития территории у реки Казанки, наш проект максимально экологичный. В нем очень мало бетонирования, зато много озеленения через использование лесных полос-галерей, между которыми расположатся открытые пространства для активностей. «Парк горизонтов» в первую очередь направлен на развитие природного берега, его покрытие лесом. Все решения в нем сделаны таким образом, чтобы позволить использовать берег для городских активностей.

Еще раз отмечу, что этот по-настоящему экологичный проект — полная противоположность застроенного противоположного берега. Поскольку у нас не архитектурный, а именно ландшафтный проект, цель которого внедрение природы в центре города.

«И я считаю, что кому-то однозначно выгодно высыпать песок в Казанку, приехать с бульдозерами и грузовиками к ней»

Это вполне реально реализовать, хотя всегда есть те, кто продвигает идею бетонирования, так как это легче и проще содержать. Но мы, напротив, предлагаем убрать лишний бетон в городе, сделав набережную как можно более естественной, природной. Если уйти от этой экоконцепции, тогда проект не будет соответствовать стратегии природного парка.

К тому же в нашем техническом задании, полученном от города, шла речь о создании концепта именно экологичного парка. В нем, как вы знаете, предусмотрены семь горизонтов — лесных полос с разным породным составом насаждений в зависимости от того, в какой части находится этот горизонт — ближе к воде или к городу. И отмечу, что создание экосистем с особой формой для городского использования — это большой труд. Но если мы начинаем бетонировать — мы возвращаемся в прошлый век.

«Можно засыпать всю Казанку, но это исторический нонсенс»

— Встречались ли вы с подобной практикой засыпки берегов во Франции или в других странах, где приходилось внедрять ваши проекты? Как вы относитесь к такому техногенному воздействию человека на природу?

— Отмечу, что территория Казани прекрасна и уникальна еще и потому, что город расположен на реке, а Кремль дополняет это гигантское пространство. Я объехал весь мир и подтвержу, что еще никогда и нигде не видел такого ландшафта: огромная гладь воды, пусть река и неглубокая, которая сочетается с Казанским кремлем и историческим городом. Да, сегодня с учетом экономических и технических ресурсов, которыми общество обладает, можно засыпать все реки. Но я уверен, что нужно делать наоборот — делать практически сакральными такие ландшафты, потому что мы им никогда не вернем их прежний облик.

К примеру, во Франции в последнее время сделано все, чтобы откопать территорию вокруг известнейшего места — горы Мон-Сен-Мишель. Чтобы сделать ее максимально удобной, на протяжении XX века мы засыпали ее, полагая, что это будет гениально и там можно будет разместить кучу парковок! Но в XXI веке мы уже говорим, что это была очень плохая идея, так как Мон-Сен-Мишель — это наследие ЮНЕСКО, это всемирное наследие, принадлежащее всей планете, и надо, чтобы вокруг оставалась вода как есть, пусть это неглубоко, но этот пейзаж составляет богатство этого места.

В Казани сегодня возникла та же ситуация, как в свое время с Мон-Сен-Мишель. И можно засыпать всю Казанку и сделать огромнейшую парковку вокруг Кремля, но это исторический нонсенс. В этом веке мы все в поисках природы в городе и делаем все, чтобы это были практически сакральные места. Поэтому для меня Казанка — это как раз такое природное место с узнаваемым, знаковым ландшафтом.

Здесь будет город-сад

— Насколько место напротив Казанского кремля соответствует идее экопарка? Это самый центр города, где больше всего ощущается воздействие автотранспорта, здесь, можно сказать, концентрация выбросов и загазованности. Как это повлияет на парковые насаждения?

— Я просто уверен, что берег Казанки — это лучшее место для создания парка. Чем больше я создаю парков в загрязненных экологически местах, тем большую ценность я несу. Это основное призвание ландшафтных архитекторов XXI века — привнести очищающую природу, которая улучшит наше качество жизни, здоровье жителей, и, естественно, сократить количество автотранспорта в городе. Перед нами всеми в этом веке стоит огромная задача — объединить природу и город. Дайте мне самые грязные, ужасные места в городе, свалки, и я там сделаю сад! Вот цель моей жизни, вот почему я живу! И именно это надо делать. Если есть загрязнение воздуха, мы посадим деревья, постепенно они адаптируются, а затем начнут очищать воздух.

— По вашему мнению, уместно ли расположение крупных зданий и их обширной инфраструктуры внутри природных парков?

— А разве в нашем парке есть проекты строительства зданий? «Чаша»? Я вовсе не против зданий в городе вообще, но я считаю, что нужно уплотнять города. Это позволит захватывать меньше сельхозземель и загрязнять их. Природная земля — это святое, и мы сейчас видим и понимаем, что плодородная земля — это бесценный ресурс, который, увы, может закончиться. Поэтому и вокруг Казани, и других городов надо остановить захват плодородных земель, надо думать над уплотнением городов, а уплотняя, заполнять их, насколько это возможно, природой. Работа по правильной интеграции архитектуры в ландшафт называется ландшафтный проект, и мы занимаемся этим во Франции, а если мы приезжаем к вам в Россию, то мы тоже несем эту же идею.

«Я просто уверен, что берег Казанки — это лучшее место для создания парка»

Если вы будете в Париже, очень надеюсь, что вы сможете приехать, то можете посетить парк площадью 30 га у Порт Баньоле в непосредственной близости с крупной развязкой окружной автодороги. Он был создан по моему проекту и получил классификацию природного от сети природоохранных территорий на территории Европейского Союза Natura 2000.

«Я сильно верю, что парк, несмотря ни на что, будет реализован»

— Согласитесь ли вы, если вам поступит новое предложение по созданию проектов для других территорий Казани?

— У нас был великолепный контакт с мэром и его командой в прошлом году, нам очень понравилась поездка в Казань, хоть было реально холодно, и, безусловно, у нас есть амбиции и большое желание выполнить подобную работу и с другими территориями города.

Работа же над нашим парком продолжается, она включает размышления и идеи городского развития. В свою очередь перед городом стоят задачи максимальной сложности, связанные с территориями, близкими к центру. Здесь однозначно есть давление застройщиков, есть цели экономического и экологического порядка. И решения по парку принимаются без спешки — мы это прекрасно понимаем, это вполне нормально. И мы готовы продолжить работу, если нас пригласят, я был бы рад еще поработать в Казани, потому что мы здесь нашли общий язык и великолепно поработали с казанскими коллегами. Если я могу помочь созданию и развитию крупного экологичного парка в Казани, однозначно я это сделаю с энтузиазмом.

«У нас есть амбиции и большое желание выполнить подобную работу и с другими территориями города»

— В связи с реалиями времени, экономическими и геополитическими, какова вероятность, что ваш проект парка для Казани будет реализован?

— Для Казани мы сделали суперконцепт парка, можно сказать, что сделали даже намного больше, чем просто концепция, которые обычно просто раскрывают идеи. Нарисовали проект, провели различные исследования, моделировали, даже уже сделали 3D-модель. И я надеюсь, я в это очень сильно верю, что парк, несмотря ни на что, будет реализован. Поскольку это инновационный парк, не повторяющий собой парки XIX или XX веков, когда много бетонировали. Мы готовы продолжать, готовы приехать в Россию, сажать деревья и преобразовывать города. Я буду только гордиться этой работой.