Хроника дефолта: нелегальный татарский «Макдоналдс», «Татнефть» завоевывает Нью-Йорк

Спецпроект «Реального времени»: какой была жизнь Татарстана до и после первого и единственного экономического дефолта России в 1998 году. Часть 6-я

В конце марта 1998 года «Макдоналдс», который на этой неделе объявил об уходе из России, полулегально открывается в Казани как «Кабымлык». До дефолта остается несколько месяцев, но Татарстан тем временем начинает переходить на счетчики, а власти борются со злостными неплательщиками за коммунальные услуги, пытаясь одновременно решить проблему со школьным питанием. «Бегишево» выбивает себе статус международного аэропорта, а КАМАЗ, который потом его купит, останавливает на полгода конвейер — как ни странно, его спасет все тот же дефолт. А перед властями РТ и Казани выступает в защиту протекционизма местных товаров 28-летний глава пивоваренного завода: спустя лет десять он построит агроимперию «Красный Восток».

Как «Макдоналдс» полулегально открылся в Казани под вывеской «Кабымлык»

На этой неделе американская сеть фастфуда объявила об уходе из России и продаже своего бизнеса. О приостановке своей работы «Макдоналдс», впрочем, объявлял еще в марте, на фоне первых санкций. Но, что интересно, в российских городах — в отличие от Москвы, где «Макдоналдс» впервые появился еще 30 лет назад и первым же и закрылся — рестораны его продолжали работать в городах регионов. Например, в Казани.

Причина в том, что за региональную сеть ресторанов отвечает собственно ООО «Региональная сеть предприятий питания», которое подписало с ЗАО «Москва-Макдоналдс» договор коммерческой концессии — российский аналог договора франчайзинга, по которому покупатель франшизы, получив право на использование технологий и товарного знака, выплачивает паушальный взнос (вступительный взнос за участие в бизнесе) и роялти (регулярные платежи, фиксированные в денежном исчислении или равные определенной части прибыли). Именно эта сеть управляет 67 ресторанами в регионах Урала и Поволжья, в том числе в Татарстане и Башкортостане. Сеть принадлежит близкому к Нурсултану Назарбаеву казахстанскому бизнесмену Кайрату Боранбаеву.

Как будут с лета работать казанские рестораны — пока неизвестно, но не исключено, что они просто сменят имя и бренд, использовать который больше не будут иметь права. Как и в 1998 году. Принято считать датой прихода в Казань сети «Макдоналдс» 1999 год. В действительности он пришел чуть раньше, но не совсем легально и под вывеской «Кабымлык» («Закуска») на Кольце, где к концу 1990-х с экспансией в сторону улицы Баумана спешно открывались первые пиццерии, пельменные и прочие забегаловки. Не исключено, что теперь почти 30 казанских ресторанов «Макдоналдс» могут вновь превратиться в «Кабымлык».

«За башней Сююмбике — еще одна «кремлевка» с высокими ступеньками. Все окрестные едоки совершают «таинство» приема пищи и грехопадения одновременно. Напоминаю: при царе тут размещалась церковь Сошествия Святого Духа. Оттого, наверное, столы здесь всегда чистые и ассортиментом Бог не обидел. Богоугодных салатов-винегретов навалом. Благодать — соблюдающим посты безбожникам!

Рустем Фаляхов».*



«Вечерняя Казань», 14 марта 1998 года

Татарстан начинает переходить на счетчики, а власти — бороться со злостными неплательщиками

Сегодня счетчиками никого не удивишь. Впервые в РТ о них задумались в марте 1998 года, когда в нынешнем виде образовалось Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ. Причина связки была простой: советские дома зачастую строились с тонкими для нашей зимней погоды стенами, немалая часть тепла просто «уходила» в воздух, а платить приходилось и за «полезное», и за «бесполезное» тепло.

Многие татарстанцы, как и россияне, не привыкли к экономии: свет выключать забывали, вода течь могла часами. А сами счета на услуги ЖКХ только росли, и их на тот момент в немалой степени оплачивал республиканский бюджет, при этом затраты на энергию составляли более 60% от всех коммунальных затрат. Тогдашний министр предложил, во-первых, начать строить новые дома с принципиально другими конструкциями (этим занимался строительно-архитектурный блок), а во-вторых, устанавливать во всех квартирах приборы учета. Татарстанцы оказались перед выбором очень скоро: либо платить по тарифам за все, либо лишь за то, что было в квартире непосредственно потрачено.

Татарские власти решили — неплательщикам сначала отключать газ, свет, электричество. А потом — выселять. В конце 1990-х производить водосчетчики горячей и холодной воды, бытовые газовые счетчики начала фирма «Бетар» (ее директор Ринат Фардеев ушел из жизни несколько дней назад). Правда, всю проблему ЖКХ они, конечно, не решили и решить не могли: в домах, построенных еще в СССР, по-прежнему проживают многие татарстанцы, они вынуждены платить за услуги больше, чем в новостройках (которые, в теории, должны быть более энергосберегающими).

Износ инфраструктуры тоже стал достаточно большим. Если дома построены до 2000 года, в большинстве случаев применяется счетчик, который установлен на весь дом, и показания счетчика делятся между квартирами в соответствии с объемом площади, в противном случае плата начисляется по нормативам, недавно заявил отвечающий за тарифную политику РТ Александр Груничев.

«— Цены но жилищно-коммунальные услуги постоянно повышаются. А тут еще предстоят расходы по установке счетчиков на горячую и холодную воду, газ, отопление. Думаете, население потянет новый «оброк»?



Николай ДЕНИСОВ (министр ЖКХ, — прим. ред.):



— Более того, уверен, что население само окажется заинтересованным в счетчиках. Сейчас, к сведению, мы платим всего двенадцать процентов от стоимости воды. А вот через несколько лет, когда будут установлены полные и жесткие тарифы, жилец, что называется, сразу почувствует разницу, стоит ему платить по тарифу или по факту использования той же воды. Приборы измерения окупятся довольно быстро, примерно в течение года. Счетчик на теплоэнергию будет устанавливаться один на всю секцию.

Дина Гельманова».**

«Республика Татарстан», 17 марта 1998 года

…и решать проблему со школьным питанием — толком не решенную и сегодня

В тяжелые в финансовом смысле 1990-е недоедали многие, но самым опасным был тот факт, что оставались голодными дети: к 1998 году дефицит массы тела отмечался у 22% девочек и 16% мальчиков, 15% детей имели дефицит роста. Лишь половина из 600 тыс. школьников получала бесплатное питание, остальным приходилось на это тратить родительские средства, а средств у родителей тогда было немного. Различались и возможности школьников в городах и районах, в последних набор продуктов стоил дороже — потому что их до районов надо довезти.

В России и РТ, надо сказать, до сих пор этот проблемный вопрос не решен. Лишь в 2020 году регионы обязались обеспечивать горячим питанием, вне зависимости от наличия льготного статуса, всех учеников — но лишь начальных классов. В Казани 13 тысяч школьников, или 18% от общей численности учеников 5—11 классов, относящихся к льготным категориям, получают горячее питание бесплатно, за счет целевого финансирования из бюджета Казани. С апреля же этого года меню свободного выбора начало стоить 73 руб. (ранее 69 руб.), комплексный обед — 48 руб. (ранее 45 руб.). На другие позиции школьного меню цена осталась пока прежней: завтрак и полдник — по 30 руб., суп в ассортименте — 16 руб. В Нижнекамске в феврале этого года бесплатное питание для многодетных семей вообще отменили.

Министру труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмире Зариповой на брифинге в Кабинете министров РТ пришлось оправдываться: мол, на законодательном уровне ни в республиканском законодательстве, ни в законодательстве федеральном нормы по бесплатному питанию многодетных семей, где четверо и более детей, нет. Нижнекамск сам установил эту льготу, но бюджет не позволил ей реализоваться. Несмотря на все реформы, в 2017 году статистика по недостатку веса почти не изменилась: у 20% школьников он имелся , нормальный вес был лишь у 60% детей в РФ. А в школьных столовых питалось только 50% учащихся.

«Существенно «похудели» обеды и там, где организаторы школьного питания не использовали практику взаимозачетов. Здесь стоимость продукции оказывается на 10—30 процентов выше. Так, в первой школе Высокогорского района умудрились закупить масло сливочное по 31 рублю, сахарный песок по 6 рублей 80 копеек за килограмм, а яйца по 8 рублей 30 копеек за десяток.



В ряде школ республики — однообразный рацион, в котором не хватает мяса, молочных продуктов, овощей и фруктов. А многие сельские школы предпочитают использовать только продукты, заготовленные самостоятельно. И в такой ситуации вообще не идет речь о сбалансированном и рациональном питании. Кроме всего прочего, процветают в школьных столовых хищения и воровство. Так, в школе №49 Казани, где бесплатно питаются 400 человек, биточки оказались в два раза легче нормы. А 43 копейки от каждой котлетки утекли в неизвестном направлении. В школе №143 салат из капусты не довесил на 60 процентов, а в школе №15 жареная колбаса «недобрала» 40 процентов своего веса.

Азалия Магдеева».***

«Молодежь Татарстана», 19 марта 1998 года

Как «Бегишево» стал международным аэропортом, но «продался» КАМАЗу

Кстати, о Нижнекамске. Именно этот нефтехимический город заполучил в 1998 году аэропорт. Повторно. Построенный в 1971 году по заказу Нижнекамского нефтехимического комбината (ныне входит в ГК «ТАИФ»), новый авиахаб был необходим не только ему, но и другим крупным предприятиям Закамья, в частности, КАМАЗу. За 26 лет существования «Бегишево» занял второе место в РТ по объему грузовых и пассажирских перевозок. Но в 1996 году вокзал реконструировали под международные стандарты, вложив 14 млрд рублей, чтобы он стал аэропортом более высокого класса. По-видимому, зарплата тогда в аэропорту была небольшой, кадров не хватало, федералы тянули время.

После того, как нижнекамское руководство и «Татарстанские авиалинии» долго обивали пороги казанского Кремля, а власти РТ в итоге обивали пороги правительства РФ, аэропорт открыли с надеждой на ежегодный доход 10—15 млн долларов в год. Увы, дефолт подкосил только стартовавший авиабизнес, и почти все международные полеты были свернуты, осталась только чартерная программа по бизнес-авиации — и то в малых объемах, рассказывал уже в 2010-х годах тогдашний гендиректор «Бегишево» Сергей Романцев.

Но уже к 2003 году вновь встал вопрос о существовании аэропорта как такового в Закамском регионе — в критическом состоянии была взлетно-посадочная полоса. Спасли крупные предприятия — «Нижнекамскнефтехим» и «Татнефть». Что интересно, сначала — в советские еще временам — аэропорт определялся как «Набережные Челны», потом — «Нижнекамск», так города делили сферу влияния. Челны перетянули на себя «одеяло»: в разгар очередного кризиса в 2008 году КАМАЗ полностью купил аэропорт у авиакомпании «Татарстан». Как оказалось, расчеты заработать на аэропорту не оправдались, затраты проходили по себестоимости, вложений не было. Только после 2009 года доходность «Бегишево» увеличилась, выросли объемы перевозок. В 2016 году его включили в перечень аэропортов федерального значения. А в последние годы было был построен аэровокзал международных воздушных линий и реконструирована привокзальная площадь. А к концу 2022 года «Бегишево» должен дождаться ввода в эксплуатацию нового терминала международных воздушных линий.

«Организация новых рейсов, как ожидается, займет один-два месяца. В первую очередь будут восстановлены прежние рейсы в Среднюю Азию, на Кавказ, в Крым и Белоруссию, ставшие нынче заграницей. Кроме того, будут организованы чартерные рейсы для «челноков». Ожидается, что доходы аэропорта составят порядка $10—15 миллионов в год.



Вместе с открытием аэродрома для международных рейсов изменится и юридический статус аэропорта. Несколькими днями раньше распоряжения Председателя Российского Правительства вышло постановление заместителя Премьер-министра РТ, председателя ГКИ И. Фаттахова. Из состава «Нижнекамского авиапредприятия» будет выделено государственное унитарное авиапредприятие «Аэропорт «Бегишево», которое возглавит Минфаяз Шарипов.

Азат Исламов». ****

«Татнефть» идет на Нью-Йорскую биржу, с которой уйдет через 8 лет, а КАМАЗ спасает дефолт

В прошлом дайджесте мы уже писали о масштабной реформе правительства в РТ, которую президент Минтимер Шаймиев провел в продолжение весны и лета 1998 года. Синхронно с ней совпала и реформа Бориса Ельцина, который в конце марта неожиданно отправил в отставку младореформаторов, как их тогда называли, Бориса Немцова с Анатолием Чубайсом (вместе с премьером Виктором Черномырдиным).

Причина была в «недостатке динамизма» проведения реформ. Невооруженным глазом заметна схожесть формулировки с тезисами Шаймиева, с которыми он выступил ранее той же весной, создавая комиссию по экономическим и социальным реформам. Но в отличие от реформы Ельцина, которая в итоге позднее привела к дефолту и падению Сергея Кириенко, в РТ проект оказался удачным — и привел в высокие кабинеты нового премьер-министра Рустама Минниханова.

Но в РТ все равно тогда волновались об уходе Чубайса, которого Казань отчасти поддержала перед Москвой во время его назначения. «Татнефть» должна была вот-вот разместить свои акции на Нью-Йорской бирже, а КАМАЗ чуть ли не за уши пытались вытащить из кризиса, у самой республики скопился долг по зарплатам бюджетникам в 2 млрд рублей. К счастью, 30 марта 1998 года «Татнефть» стала первой среди российских нефтяных компаний и на сегодняшний день единственной, имеющей листинг на Нью-Йоркской и Лондонской фондовых биржах. Правда, «Татнефть» уже в 2006 году объявила о начале добровольной процедуры делистинга на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Решение было принято с целью централизации торговли своими ценными бумагами за пределами России на Лондонской фондовой бирже (ЛФБ). С КАМАЗом оказалось сложнее: он находился на пороге кризиса, так как новой России столько автомобилей, сколько выпускалось в СССР, было не нужно, рынок был затоварен. После случился и пожар на заводе двигателей, и множество управленческих ошибок, как вспоминал позднее главный бухгалтер того времени Евгений Гольдфайн. Утрата сервисной сети привела к остановке предприятия как раз в конце 1997-го. Конвейер встал на полгода. Спас Шаймиев, давший КАМАЗу 100 млн рублей, и… дефолт: подорожала валюта, покупать иномарки россияне уже не могли, а если могли, то за рубли, и импорт почти всего сократился. Правда, окончательно поднимать голову стал КАМАЗ лишь во второй половине 2000-х, после чего начал расплачиваться с кредиторами, в том числе и ЕБРР.

«Будет жаль, если Российское Правительство покинет и «человек из Татарстана», одновременно работающий (-вший) в команде Чубайса и возглавляющий (-вший) Мингосимущества РФ. Речь идет, конечно, о Фарите Газизуллине. Некоторые СМИ даже распустили слух насчет его столичной прописки, дескать, Президент Татарстана Минтимер Шаймиев «обкатывает» своего преемника в московских кабинетах. Как бы там ни было, но лишний и, в общем-то, не последний голос в пользу Татарстана, поданный федеральным вице-премьером и министром, всегда мог склонить чашу весов в нашу пользу. Что ж, поболеем и за Фарита Рафиковича. Дай Бог ему удержаться на «горячей сковородке» под названием Мингосимущества.

Елена Таран». *****

«Вечерняя Казань», 11 марта 1998 года

Как глава «Красного Востока» одним из первых выступает в защиту местных производителей



В начале 2020 года на вертолете разбился Айрат Хайруллин, владелец и бессменный глава аграрной империи «Красного Востока». В кресло сел его сын Адель, который провел ротацию кадров и запустил технологическую перенастройку агрохолдинга. Но дело Хайруллины начинали не с АПК, а с пива.

26-летний Айрат Хайруллин встал во главе огромного пивного завода сразу после того, как от пули киллера погиб прежний его глава Айбат Айбатов. Изначально братья Хайруллины собирались построить пивоваренный завод с нуля, но мэр Казани Камиль Исхаков предложил им заняться уже построенным в советские годы. Причем завод тогда работал на 28% мощности, а 58% стоимости товарной продукции приходилось на производимые по лицензии напитки фирмы Coca-Cola и лишь 42% — на пиво , «причем ужасного качества», признавался Хайруллин годы спустя. Он первым из российских пивоваров отказался от импорта солода и построил три солодовенных завода, а к 2005 году завоевал 75% российского рынка.

В начале 2000-х годов завод вошел в пятерку крупнейших налогоплательщиков республиканского уровня бюджета, платя до 1—1,5 млрд рублей налогов в год. Но в 2005 году Айрат Хайруллин неожиданно продал завод турецкой компании Efes, решив заняться агропроизводством. Позднее сменила владельца и розничная сеть «Эдельвейс».

Построенная с нуля агроимперия к 2021 году давала до 327 тонн молока в сутки, имела поголовье КРС в 66,5 тысячи, владела земельным банком на 250 тыс. гектар. Татарстан много позднее обеспокоился защитой местного бизнеса, в том числе и продовольственного. В 1998 году одним из первых о лоббировании татарстанских производителей заявил премьер-министру Фариду Мухаметшину именно Айрат Хайруллин, пожаловавшись на местных глав районов РТ, запрещавших торговать в магазинах «Красным Востоком». Мол, в ответ берут более дорогое пиво — «Балтику» и «Очаковское». Он предложил решение: продать ему пивоваренный завод без аукциона. Власти тогда отказались. Но в конце концов через несколько лет довели свою долю в 60% компании до 100%.

«В примолкнувшем зале г-н Хайруллин попросил поддержки правительства. Но не так, как это по старинке сделал, например, руководитель «Казаньоргсинтеза». «Красному Востоку» желательно продать акции Госкомимущества напрямую, без аукциона. И было обещано: «Через год казна получит налогов на 200 миллиардов рублей».

Фарид Хайруллович в ответ тут же повесил на «Эдельвейс» встречное предложение: продвигайте свои торговые ларьки в районы республики. Но акции, сказал премьер, тем не менее будем продавать с аукциона.

Рустем Фаляхов». ******

*- «Вечерняя Казань» от 14 марта 1998 года

**- «Республика Татарстан» от 17 марта 1998 года

***- «Молодежь Татарстана» от 19 марта 1998 года

****- «Время и Деньги» от 24 марта 1998 года

*****- «Республика Татарстан» от 25 марта 1998 года

******- «Вечерняя Казань» от 27 марта 1998 года

Сергей Афанасьев. Материалы подготовил Радиф Кашапов