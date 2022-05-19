День в истории: показали «Сталкера», начали строить Самару, основали Английскую республику

Чем примечательна дата 19 мая?

Фото: Кадр из фильма «Сталкер» / mos.ru

Сегодня, 19 мая, в России празднуют неофициальный День русской печи, а в СССР отмечали день пионерии. В Казани впервые собралось Общества археологии, истории и этнографии, в Москве появилось представительство ТАССР, на Волге начали строить Самару, в прокат вышел фильм«Сталкер», Англия стала республикой, а в Париже в «Русских сезонах» Дягилева спел Шаляпин. Родились: князь Михаил Волконский, первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк, гендиректор КАПО Николай Максимов и певица Мунира Булатова. Умерли археолог и писатель Лоуренс Аравийский, вдова президента США Жаклин Кеннеди Онассис, ректор ИЭУиП Виталий Тимирясов и поэтесса Римма Казакова. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Тюркологи, востоковеды и ориенталисты всех стран, объединяйтесь!

19 мая 1879 года прошло первое публичное собрание Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете, в котором работали тюрколог Василий Радлов, востоковед Александр Казем-Бек, ориенталист Иосиф Готвальд и другие. Первый председатель общества — Петр Шестаков, попечитель Казанского учебного округа.

Максимов (в центре) — слесарь-железнодорожник. Фото: topwar.ru

19 мая 1911 года родился Николай Максимов. Будущий гендиректор КАПО, начал работать в 16 лет, а затем поступил сначала в энергетический институт, откуда его с одногруппниками перевели в новый авиационный институт. В 1941 году он стал начальником бюро цехового контроля летно-испытательной станции Казанского авиационного завода №124 (будущего №22), а предприятие возглавил в 1961-м, коллектив Максимова выпускал самолеты Ту-22 и Ил-62.

19 мая 1920 года декретом ВЦИК «О реорганизации Народного комиссариата по национальным делам» было образовано Представительство Татарской АССР при Президиуме ВЦИК РСФСР. В 1938-м оно было ликвидировано, чтобы возродиться в 1991 году как Постоянное представительство Совета Министров Татарской ССР в Москве.

Фото: Kiwikiwi2016 / wikipedia.org

19 мая 2013 года скончался Виталий Тимирясов, основатель и ректор Института экономики, управления и права — одного из первых коммерческих вузов Татарстана, выросшего из созданного в 1985 году учебно-делового центр «Таглимат». Сейчас «Реальное время» публикует отрывки из книги «Сюрреальные нити судьбы: Сальвадор Дали, Гала и Казань», которая была собрана в Казанском инновационном университете имени Тимирясова.

19 мая 2021 года «Реальное время» писало о том, что, как считает ряд финансовых аналитиков, курс доллара в ближайшие годы вернется к отметке 60 рублей. В связи с этим мы публиковали колонку экономиста Артура Сафиуллина, который утверждал: «Не стоит, кстати, торопиться обновлять свой личный автопарк и смартфон, сделайте это через год — полтора — цены будут на 15% ниже».

Эх, Самара, пока что — городок

19 мая 1586 года в устье реке Самары начали строить крепость, основу одноименного города, по повелению царя Фёдора Иоанновича — чтобы защищаться от набегов кочевников и обеспечивать водный путь от Казани до Астрахани. Крепость сгорела в двух пожарах, 1690 и 1703 годов.

Самарская крепость в XVII веке. Гравюра из издания записок Адама Олеария. Фото wikipedia.org

19 мая 1980 года в советский прокат вышел фильм Андрея Тарковского «Сталкер». По воспоминания авторов сценария братьев Стругацких, режиссер заставлял их многократно переделывать текст. В августе 1977 года отснятый материал был испорчен при проявке, повторный вариант Тарковский забраковал, а в третий переснял всё после перенесенного инфаркта.



Шаляпин поёт Годунова в Париже

19 мая 1649 года Англия провозгласила себя республикой. Парламент принял акт, по которому было решено, что страна управляется парламентом, а фактически генерал-лейтенантом Оливером Кромвелем и его армией. Реставрация монархии произошла в 1660-м, почти через после смерти Кромвеля.

Фото pinterest.com

19 мая 1908 года в рамках первого Русского сезона за границей Сергей Дягилев показывает в парижской «Гранд-опера» оперу Мусоргского «Борис Годунов». Заглавную роль исполняет Фёдор Шаляпин. При этом костюмы куплены художником Иваном Билибиным в Архангельской области, а реквизит найден Леоном Бакстом на барахолках Петербурга.