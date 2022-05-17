«Президент поручил развивать туризм на Дальнем Востоке. Мы объявим позже»

Ростуризм профинансирует туристическую зону в татарстанском Лаишево. Однако приоритетным будет развитие других недооцененных регионов

В предстоящий летний сезон отпусков на российские курорты Черного моря запланировано отправить максимальное количество поездов, которые компенсируют ограничения полетов на юг страны, пообещал сегодня вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Несмотря на закрытые аэропорты, черноморское побережье страны готовится к наплыву туристов. По прогнозу главы Ростуризма Зарины Догузовой, в этом году в Крыму и Краснодарском крае отдохнут как минимум 16 млн человек, которые приедут еще и на личных автомобилях. В перспективе власти рассчитывают построить в Краснодаре «второй курорт «Роза Хутор», горнолыжные курорты в Адыгее и на Дальнем Востоке, направив около 74 млрд рублей. В число 19 регионов попал Татарстан с проектом туристической зоны в Лаишево. Подробнее — в материале «Реального времени».

Туризм — приоритет России

Первые результаты национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», запущенного в стране год назад, представили сегодня в координационном центре правительства России. Большую презентацию устроили сразу после окончания майских праздников, которые считаются своеобразным бенчмарком состояния внутреннего туризма в стране. С развернутым отчетом выступили основной куратор проекта вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Ростуризма Зарина Догузова и генеральный директор госкорпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов.

— Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» стартовал ровно год назад по поручению президента страны Владимира Путина. Мы считаем, что именно с мая 2021 года в нашей стране началась эпоха возрождения внутреннего туризма. Россия становится страной, в которой отдых становится самым удобным и безопасным, — отметил Дмитрий Чернышенко во вступительной речи.

По его словам, программы туристического кешбэка помогли восстановиться туристической индустрии, а текущая геополитическая ситуация создала благоприятные возможности для развития туризма внутри страны.

Дмитрий Чернышенко: «Мы считаем, что именно с мая 2021 года в нашей стране началась эпоха возрождения внутреннего туризма. Россия становится страной, в которой отдых становится самым удобным и безопасным». Фото: government.ru

Как оказалось, итоги майских праздников вселили уверенность в правильность выбранного курса по стимулированию путешествий по стране. Так, по словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, в эти дни по стране путешествовали более 4 млн человек, которые воспользовались кешбэком, а только на маркетинговое продвижение туристической активности в стране Ростуризм впервые получил рекордную сумму в 2 млрд рублей. Ключевая цель нацпроекта — удвоить к 2024 году количество поездок до 140 млн и реализовать около 600 инфраструктурных проектов.

Дмитрий Чернышенко доложил, что в первый год действия нацпроекта на создание инфраструктуры и повышение доступности отдыха россиян было направлено 45,9 миллиарда рублей. В этом году запланировано увеличение инвестиций до 52,8 млрд рублей. Одновременно с этим удалось «разогнать» внутренний туристический поток — с 56,5 до 61,2 миллиона поездок.

— Мы видим, что количество путешествий внутри страны уже превысило 11,6 млн человек за три месяца, — сказал он.

75 млрд рублей на горнолыжные курорты Адыгеи, Краснодара, Дальнего Востока

Перспективной задачей стало расширение строительства туристической инфраструктуры в регионах за счет частных инвестиций. По словам вице-премьера, планируется привлечь около 2 триллионов рублей, а в качестве поддержки федеральный бюджет готов выделить 0,5 триллиона рублей, еще 72 миллиарда — регионы. Всего Чернышенко оценивает перспективные вложения в 2,5—3 трлн рублей. Позже глава госкорпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов представил конкретные проекты мастер-планов туристических зон, которые будут финансироваться с участием корпорации. В число 19 регионов попал Татарстан с проектом туристической зоны в Лаишево. Правда, в первую очередь инвестиции пойдут на строительство горнолыжных курортов Лаго-Наки в Адыгее на 650 мест, парка «Три вулкана» на Камчатке на 2041 место и строительство «Долины Васта», который назвали «вторым курортом «Роза Хутор» в Краснодаре. В этом году на их реализацию выделено 75 млрд рублей, что позволит увеличить номерной фонд отелей на 20 тысяч мест.

Главным инструментом оживления туристического потока остается программа кешбэка, которая предусматривает возврат 20% стоимости путевки. В этом году на повышение доступности туристических услуг будет направлено 12,5 млрд рублей, что на 1,5 млрд рублей больше, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Из них на программу кешбэка выделено 7,5 млрд рублей. Этим летом кешбэком смогут воспользоваться родители при организации детского отдыха. По оценке Чернышенко, им может быть охвачено 1,7 млн детей. В прошлом году они смогли вернуть 5,3 млрд рублей, уточнила Зарина Догузова.

Новое «окно продаж» на Дальний Восток

Дмитрий Чернышенко обещал поддержать отрасль осенью этого года. Он анонсировал запуск нового «окна продаж» путевок с туристическим кешбэком. Скорее всего, будут субсидироваться поездки на Дальний Восток.

— Кешбэк — это инструмент, который поддерживает спрос в условиях его (сезонного) падения. Запланировано еще одно «окно продаж» туров в осенне-зимний период. Президент поручил развивать туризм на Дальнем Востоке. Мы объявим позже, когда увидим реальное положение вещей. Общий объем туристов, по нашим расчетам, в этом году составит 3,5 млн человек, — сообщил он.

Глава Ростуризма Зарина Догузова позже уточнила, что продажи начнутся во второй половине лета, а поездки в рамках программы можно будет совершить с 1 октября.

— Мы планируем по поручению правительства во второй половине лета объявить «окно продаж», возможность поездки будет с 1 октября, — сказала она.

Глава Ростуризма Зарина Догузова позже уточнила, что продажи начнутся во второй половине лета, а поездки в рамках программы можно будет совершить с 1 октября. Фото: скриншот

Программа создает огромный экономический эффект для регионов, суммарно за два года регионы получат около 200 млрд рублей прямого и косвенного мультипликативного эффекта в свои экономики, добавила она.

— Мы видим, что растет спрос на новые направления, на «низкий» сезон и формируется устойчивый тренд по поездкам не только в пиковые периоды, также мы видим популярность круизов — в частности, именно благодаря туристическому кешбэку. Помимо традиционных регионов-лидеров, появляются новые направления — Татарстан, Урал, Башкирия, Пермский и Алтайский края, — отметила Догузова.

Едем на море?

О предстоящем летнем отдыхе спикеры смогли рассказать позже, на пресс-конференции. Выяснилось, что отправиться на море этим летом можно будет лишь поездом и на автомобиле: южные аэропорты страны, скорее всего, останутся закрытыми в первую половину лета. Чтобы не допустить спада туристического потока по внутренним направлениям, РЖД по поручению правительства запускают дополнительные пары поездов по всем направлениям.

— Ограничения полетов на юг страны в летний сезон компенсируются железнодорожными перевозками, по крымскому направлению они увеличатся на 100%, — отметил Чернышенко.

По его словам, в майские праздники количество поездов в Крым было увеличено до 130 пар.

— Тем самым мы следим, чтобы не было ажиотажного спроса, когда невозможно купить билеты, — отметил Дмитрий Чернышенко, добавив, что отслеживает спрос на билеты в Краснодарский край и Ростовскую область. Всего по России в поездах дальнего следования по всем направлениям планируется перевезти около 50 млн человек, что на 15% больше, чем в прошлом году.

Одновременно с этим власти контролируют ситуацию на автомобильных дорогах, чтобы не было заторов и проведения дорожно-ремонтных работ.

Всего по России в поездах дальнего следования по всем направлениям планируется перевезти около 50 млн человек, что на 15% больше, чем в прошлом году. Фото: pixabay.com

— Сейчас Ростуризм, Минтранс и Росавтодор мониторят ситуацию на основных федеральных трассах, чтобы избежать заторов и плановых ремонтов дорог на период повышенного спроса, а также создать места перехватывающих парковок, — сообщил он.

Не остаются без внимания и цены. По словам вице-премьера, ФАС контролирует цены в гостиницах и отелях.

— В целом стоимость отдыха в номерах отелей и гостиниц увеличилась на 6%. По отдельным регионам есть пиковые значения по майским дням до 23%, но это по категориям элитного размещения, 5*, и мы считаем, что это допустимо. Но продолжаем за этим следить вместе с местными властями, — рассказал Дмитрий Чернышенко.

А глава Ростуризма прогнозирует, что в предстоящий летний сезон в стране отдохнут 30—31 млн человек. В зависимости от региона это на 5—30% больше, чем в прошлом году. Из них около 16 млн человек придется на южные курорты.