Памяти легендарного Владимира Янко

Как Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич создали непобедимый тандем

16 мая в Москве на 74-м году ушел из жизни председатель тренерского совета и член исполкома Федерации хоккея с мячом России, спортивный директор ХК «Ак Барс-Динамо», заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР Владимир Янко. Корреспондент «Реального времени» Джаудат Абдуллин и его собеседники вспоминают самого титулованного специалиста отечественного и мирового хоккея с мячом.

«Динамо-Казань», пожалуй, последняя команда, где я поработаю»

Буквально этой зимой корреспондент «Реального времени» принимал участие в традиционном матче, который организует спортобщества «Динамо РТ» по хоккею с мячом в валенках. Владимир Янко, работавший в то время в Казани, пришел на игру, несмотря на свой выходной — 23 февраля, и был рядом с импровизированной площадкой до последних минут финального матча сборных СМИ и «Звезд «Динамо». Казалось бы, 23 февраля, всего два с лишним месяца назад, а на самом деле как в прошлой жизни. В той жизни, в которой Владимир Владимирович остался в должности спортивного директора ХК «Ак Барс-Динамо». А ранее, в декабре прошлого года, Янко в одном из интервью сказал: «Это, пожалуй, моя последняя команда, где я поработаю. И мне очень хочется возродить ее славу и поднять на высокий уровень». Насчет первого он, увы, оказался прав, второго сделать не успел.

Фото: akbars-dynamo.ru

Точнее, не сделать, а повторить, потому что Владимир Янко и «Динамо-Казань» были лучшей командой мира в начале прошлого десятилетия, последовательно становясь обладателем Кубка мира (2010), чемпионом России (2011), обладателем Кубка России (2013). Тандем Янко и президента клуба Дмитрия Самаренкина не знал препятствий, которые бы не смогла взять команда. Это был один из наиболее успешных периодов во времена работы Рафиса Бурганова, тогдашнего министра спорта Татарстана.

— С точки зрения становления команды, достижения ее лучших результатов это была легендарная личность. Надо признаться, что тогда в республике было поменьше ресурсов, и для достижения успеха очень важно было то, насколько тренер отдает всего себя работе, и Владимир Владимирович в этом плане был задействован на все сто, занимаясь и основной командой, и ее резервом. Печальное известие, когда уходят такие большие мастера и педагоги, для нас, спортивной общественности республики и всей России, это большая утрата, — рассказал нынешний ректор Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.

Рафис Бурганов: «С точки зрения становления команды, достижения ее лучших результатов это была легендарная личность». Фото: пресс-служба ПГУФКСиТ

Янко — один из тех, кто делал Казань столицей чемпионов

В некрологе, подписанном руководством и коллективом ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан и ХК «Ак Барс-Динамо» из Казани, говорится: «Всегда энергичный и, казалось бы, полный физических и моральных сил, всегда стремящийся к новым достижениям и свершениям, всегда готовый прийти на помощь каждому, — таким Владимир Владимирович Янко останется в нашей памяти навсегда. Величайшей хоккеист и тренер своей эпохи, профессионал высочайшего класса, любящий муж, отец и дед, Человек с большой буквы и с большим сердцем».

Фото: rusbandy.ru

Эта энергетика запомнилась и начальнику отдела развития видов спорта Министерства по делам молодежи и спорту РТ Раифу Вафину, который пересекался с маэстро русского хоккея с мячом на матчах чемпионатов мира и России:

— Он мне запомнился очень энергичным сам, и энергетическим в том плане, что душой всегда был на поле, переживая со своими хоккеистами каждый игровой эпизод. Человек был очень хороший....



Янко строил планы по формированию состава «Динамо-Казань» на следующий сезон

Когда Владимира Владимировича пригласили в Казань из кемеровского «Кузбасса», то состав тогда в Казани собрался бомбический: шведы Андреас Бергвалл и Даниэль Эрикссон, финны Сами Лаакконен и Петтери Лампинен, звездные россияне Алексей Бушуев, Игорь Ларионов, Юрий Погребной, Сергей Обухов, Максим Чермных, Сергей Шабуров, 42-летний «дедушка» Павел Франц. С последним Янко выходил еще в Высшую лигу чемпионата СССР 1984 (!) года. Это был сыктывкарский «Строитель», первая команда Владимира Владимировича, которую он возглавил в 32 года. Коми АССР и Красноярск, Архангельск и Красногорск, Москва и Казань, непоседливого в плане тренерской работы Янко мотало по России с «командировкой» в Финляндию, а уже будучи спортивным директором, он поработал в Кирове, Иркутске и заканчивал в Казани, правда, сам не подозревая о завершении. Поскольку уже успел поработать с новым наставником «Динамо-Казань» Иваном Максимовым, своим учеником в прошлом, над формированием состава на следующий сезон.

Фото: rusbandy.ru

Коллега Владимира Янко по «Динамо РТ» Ольга Павлова была потрясена, услышав новость о его уходе из жизни:

— Да вы что?! Мы динамовская семья, и нет такого, что ты не отслеживаешь работу своего коллеги по спортобществу. Конечно, всегда болеем, переживаем, в том числе за русский хоккей, которому посвятил жизнь Владимир Владимирович. Я в шоке, честно говоря, хочу выразить глубокие соболезнования родным, близким и всем болельщикам советского и российского спорта. А для многих болельщиков, жителей Советского района Казани, это просто личная трагедия.

Ольга Павлова: «Я в шоке, честно говоря, хочу выразить глубокие соболезнования родным, близким и всем болельщикам советского и российского спорта». Фото: duma.gov.ru

В некрологе родного для Янко спортобщества «Динамо» есть такие слова: «Владимир Владимирович, вы уже внесли свой неоценимый вклад в развитие хоккея с мячом в нашем Татарстане, вписали имя казанского «Динамо» в летопись лучших команд мирового бенди и отечественного хоккея с мячом. И в последние полгода сделали все возможное и невозможное, чтобы наша команда могла продолжить лучшие победные традиции спортивного общества «Динамо» и русского хоккея. Земной вам поклон и спасибо от всех нас. Всегда будем помнить о вас с благодарностью, уважением и любовью. Пусть земля вам будет пухом, Владимир Владимирович…».



Джаудат Абдуллин