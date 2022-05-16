УНИКС был готов к переходу на новый уровень, но ему вновь предстоит борьба за «бронзу»

Почему казанцев не хватило в полуфинальной серии с «Зенитом» и почему с «Локомотивом» легче не будет

Полуфинальная серия УНИКСа и «Зенита» показала, что казанцы после февральско-мартовских потрясений полностью так и не оправились. Казанская команда, завоевавшая симпатии европейской публики и претендента за золото во внутреннем чемпионате, теперь вынуждена вновь бороться за «бронзу». Спортивная редакция «Реального времени» объясняет, почему в серии за третье место легче точно не будет и что стало определяющим фактором вылета от «Зенита».

В полуфинале не хватило сыгранности времен Евролиги

Как бы ни был УНИКС убедителен в серии с «Автодором», уже по окончании четвертьфинала за казанцев становилось немного тревожно. Во-первых, заключительный матч оголил проблемы с психологической стойкостью подопечных Велимира Перасовича. Во-вторых, у команды заметно упал уровень технического мастерства по сравнению с тем, что казанцы показывали зимой.

Очевидно, что легионерский исход из команды подкосил взаимопонимание в составе казанцев. Если зимой игра шла через центров, а «мегамозгом» выступал Джон Браун III, то с уходом легкого форварда казанцы стали действовать заметно проще. Ушла та хитрость и агрессия на подборах. Пропали длинные розыгрыши, где Джей Би оказывался ровно там, куда в следующий миг полетит мяч.

В серии с «Зенитом» УНИКС уступал в этой самой хитрости в трех матчах из четырех. Если в стартовой встрече казанцы перебороли питерцев на подборах, то в последующих играх «сине-бело-голубые» «подчистили» и этот компонент. Серьезно просел и процент попадания в кольцо — как с ближней дистанции, так и из-за дуги. К финальному матчу мяч перестал заходить даже со штрафных бросков. Ну а к заключительной игре в Казани предательски возникала одна мысль: к сожалению «Зенит» действительно больше заслужил выход в финал.

Признал это по итогу серии и главный тренер УНИКСа Велимир Перасович:

«Поздравляю «Зенит» с заслуженной победой! Их уровень игры был выше. Считаю, сегодня мы приложили большие усилия, но этого оказалось недостаточно. Нам противостояла команда с отличной защитой, их игроки знали, как действовать в сложные моменты. Нашей главной проблемой стало нападение. Мы никак не могли забить, показали ужасный процент реализации трехочковых. Кроме того, очевидно, что наши лидеры Лоренцо Браун, Воронцевич, Хезоня подошли к решающему отрезку матча очень уставшими. Поэтому рывок «Зенита» 12-0 в четвертой четверти фактически предопределил исход встречи. Однако у меня нет никаких претензий к своим игрокам, потому что они показали максимум, на который способны, — приводит слова Перасовича пресс-служба казанского клуба.

фото: unics.ru

При этом нельзя сказать, что в серии с Питером у УНИКСа потухли глаза. Огня в играх команды Перасовича хватало во всех четырех встречах. Но времени выстроить такую же отлаженную машину, в которой каждый винтик работал как надо у хорватского специалиста не хватило. Можно вспомнить, как УНИКС начинал сезон в Евролиге. После первых двух игр Перасовича не поносил только ленивый, но дальше началась казанская сказка, статус команды-открытия в Евролиге и четвертое мест в таблице турнира в моменте.

О том, что у казанских баскетболистов горели глаза говорят и признания самой Единой лиги ВТБ. Тот же Лоренцо Браун, которого казалось Казань потеряла навсегда, вернулся и заиграл ровно на том же уровне, что и в Евролиге, вопреки утверждениям, что иностранцы стараются только ради международной арены.

Американский защитник УНИКСа вошел в символическую пятерку Единой лиги ВТБ по итогам полуфинального раунда плей-офф. Его средняя статистика четырех играх полуфинальной серии с Питером составила 18.7 очка, 4.2 подбора и 4.2 передачи. Параллельно Лоренцо стал лучшим снайпером УНИКСа во втором (25 очков), третьем (21 очко) и четвертом (19 очков) матчах серии.

фото: unics.ru

С «Локомотивом-Кубань» легче, чем в полуфинале не будет

Теперь УНИКСу предстоит сразиться за «бронзу», такую привычную для Казани, к сожалению. К сожалению, потому что еще в середине нынешнего сезона казанцев реально называли главным претендентом на чемпионство (первое в истории клуба) а отдельные СМИ даже нарекали главной командой России в Европе.

С другой стороны, сам факт, что бронзовые медали для УНИКСа нечто привычное и не считающееся успехом среди болельщиков — уже серьезный показатель. Казанский клуб готов выйти на другой уровень и болельщики это понимают. Но обстоятельства сезона серьезно нарушили этот «квантовый переход».

В «бронзовой» серии за третье место Единой лиги казанцам будет противостоять «Локомотив-Кубань» под руководством сербского специалиста Бранко Максимовича, зашедшего на мостик под конец 2021 года, и сделавшим команду куда «зубастрее», чем та была при Евгении Пашутине. Полуфинальная серия с ЦСКА показала, что краснодарцы — команда агрессивная и способная перебросать любого соперника.

Очный поединок УНИКСа и «Локомотива-Кубань» в конце марта стоил казанцам лидерства в турнирной таблице. И это учитывая, что тогда игру пропускали иностранные лидеры краснодарцев — Грега Уиттингтона, а также Стэнтона Кидда и Дариуса Томпсона.

Да, и у казанцев тогда новые легионеры, подоспевшие на замену старым, лишь только притирались и проецировать тот поединок на предстоящую серию тоже окончательно неправильно. Однако если сравнивать две полуфинальные серии, то «Локомотив-Кубань» в своем противостоянии с ЦСКА убедил больше. У краснодарцев больше резерва сил и возможностей по ростеру. В отличии от казанцев, они сохранили почти весь свой состав, с которым прошли по гладкому чемпионату. Так что проще в этой серии Перасовичу и его команду точно не будет.

Главным плюсом по сравнению с полуфинальной серией станет тот факт, что УНИКС начнет серию дома, как команда, финишировавшая на третьей позиции против четвертой у краснодарцев. Первые матчи состоятся на паркете «Баскет-холла» в Казани 19 мая в 19.30 и 21 мая в 14.30.

Третья, и, если потребуется, четвертая игра серии пройдут в Краснодаре 24 и 26 мая (время начала обеих встреч — 20.00). Если для выявления победителя понадобится 5-й матч, то он состоится в столице Татарстана 29 мая в 18:00.