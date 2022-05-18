День в истории: первые займы, первые киносеансы, единственный и неповторимый Омар Хайям

Чем примечательна дата 18 мая?

Сегодня, 18 мая — Международный день музеев и Всемирный день против СПИДа. В этот день началось строительство здания Дворянского собрания, на территории церкви Параскевы Пятницы произошло перезахоронение останков, в России был открыт первый государственный банк для займов, вступила в силу Европейская конвенция о защите прав человека, а в Петербурге открылся первый стационарный кинотеатр. Родились: тюрколог Николай Катанов, персидский философ и математик Омар Хайям, последний российский император Николай II Романов. Умерли: актёр театра Сабир Амутбаев, полководец Александр Суворов, режиссёр Алексей Балабанов. Подробнее в обзоре — «Реального времени».



Пишем «Дворянское собрание», читаем «Городская Ратуша»

18 мая 1845 года началась закладка здания Дворянского собрания по проекту Михаила Коринфского, при этом строительство было поручено Фоме Петонди. Со времени утверждения проекта и до окончания всех отделочных работ прошло десять лет (1844-1854). Зал в здании Дворянского собрания всегда был центром светской жизни. В 1997 году сооружение передали городу. После ремонтно-восстановительных работ в нем разместилась Городская Ратуша.

Семья Катановых в 1904 году. Фото: wikipedia.org

18 мая 1862 года родился тюрколог, этнолог Николай Катанов. В 1893 году он стал профессором Императорского Казанского университета по кафедре турецко-татарских наречий. Катанов издал «Краткий татарско-русский словарь> и хрестоматию на татарском языке для слушателей академии. Одновременно заведовал этнографическим музеем и работал редактором «Инородческого обозрения»

18 мая 1982 года скончался заслуженный деятель искусства Татарстана Сабир Амутбаев. В 1936 году выпускника ГИТИСа направили в Мензелинск для проведения культурно-просветительской, так возник местный колхозно-совхозный, ныне — татарский драматический театр, теперь носящий имя Амутбаева.

Фото minzalateatr.ru

18 мая 1999 года на территории Казанской церкви Параскевы Пятницы было проведено перезахоронение останков по православному обряду. По заключению судмедэкспертизы точно установить личности преданных землей не получилось, предполагается, что это были казанцы, расстрелянные НКВД в 1930-е годы, или же останки горожан, захороненных рядом с церковью за особые заслуги.

18 мая 2021 года «Реальное время» писало про то, как в УФАС обнаружили несколько фирм, выигравших тендеры двух госзаказчиков на 2 млрд рублей. Таким образом, антимонопольная служба вновь уличила татарстанских дорожников в картельном сговоре. Подача заявок и ценовых предложений компаниями осуществлялась с одного и того же IP-адреса.

Фото: rosavtodor.gov.ru

Отечественное кино началось с Петербурга

18 мая 1753 года в России появился первый Государственный банк для предоставления займов представителям дворянского сословия под залог земли. Дворянский заемный банк учредила своим указом императрица Елизавета — причем не только в Петербурге, но и с отделением в Москве.

18 мая 1896 году в Петербурге, на Невском проспекте, 46 открылся первый в России стационарный кинотеатр. В репертуаре -- французские, немецкие, итальянские, английские фильмы, которые владельцы кинотеатров покупали или брали в аренду за рубежом. Картины собственного производства начали выпускаться с 1908 года, среди них — «Понизовая вольница», «Идиот», «Смерть Иоанна Грозного».

Кадр из кинофильма Владимира Ромашкова «Понизовая вольница» (1908)

Хайям не только стихи писал!

18 мая 1048 года родился персидский философ и математик Омар Хайям. Хотя и известный широкой публике благодаря четырестишиям-рубаям, Хайям также занимался теорией кубических уравнений и их решением с помощью конических сечений. Поэт создал и солнечный календарь, который считается более точным, чем григорианский.

18 мая 1954 года в силу вступила Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. При этом международное соглашение между странами Европы было разработано и подписано в 1950 году. Конвенция устанавливает неотъемлемые права и свободы каждого человека и обязывает государства гарантировать эти права каждому человеку, который находится под их ответственностью.