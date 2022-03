100 татарских песен XX века: что слушали в 1990-е

Татарские песни в эпоху построения капитализма: включите «минус»!

С развалом Союза артисты переходят на хозрасчет, держать множество инструменталистов на зарплате уже невыгодно, так что их заменяет «минусовка» из синтезатора вместе с баяном — формируется знакомый звук татарской эстрады, живучий, любимый миллионами, под влияние которого попадают даже корифеи. Также появляются первые лейблы, из которых самым долгоиграющим оказывается «Барс-Медиа», с собственными радио, телевидением и заводом.

Символически столетие подходит к концу, когда проходит первый коммерческий фестиваль «Татар җыры». Продажи дисков и кассет позволяют певцам, композиторам, поэтам-песенникам неплохо существовать. Однако очевидно, что в погоне за европейской, русской модой татарская музыка теряет идентичность, прикрываясь формальными признаками — мелизматичным пением, вставками с пентатоникой. Не развиты традиции дореволюционного, исламского музицирования, не заняли законное место старинные инструменты, былые жанры стали предметом изучения ученых. Хотя учебные заведения и выпускают интересных исполнителей, однако движение в эстрадной музыке в сфере композиторства явно стагнирует. С такими настроениями менявшаяся, но не растерявшая очарования татарская культура встречает XXI век.

«Эх, сез, матур кызлар»

Слова Николая Васильева (перевод Рифа Насибуллина)

Музыка Петра Кубашева

Песню «Ой, тӥ чебер нылъёс» написал уроженец села Алнаши Удмуртии Петр Курбашев. По словам переводчика Рифа Насибуллина, руководителя лаборатории лингвистического картографирования и исторической лексикологии Финно-угорского научно-образовательного центра гуманитарных технологий УдГУ, над ее версией на татарском языке он «размышлял» десять лет. Как он говорил на одной из лекций: «Песню перевел быстро, но понял, что не чувствуется татарский менталитет».

В результате песня звучит абсолютно по-татарски, так что многие считают версию, исполняемую Асафом Валиевым, оригинальной. Это еще одно доказательство, насколько интернациональной стала татарская эстрада к 1990-м.

«Урсал тауда»

Слова Сажиды Сулеймановой

Музыка Раиса Нагимова

Один из ранних хитов Салавата Фатхутдинова, исполняемый без синтезаторов и настырного бита. Только переливы баянов и узнаваемый вокал. Салавату немного за 30, он уже успел поработать директором Дома культуры в родном селе Ильметово Татышлинского района Башкортостана, отслужил в армии, учился на режиссерском отделении Казанского института культуры (где сейчас преподает), живет он в Набережных Челнах и уже носит звание заслуженного артиста Республики Татарстан. Мода на соединение баяна и синтезатора во многом пошла от него. Некоторые критики считают, что таким образом эстрада ответила на рост национального самосознания, результатом которого стал суверенитет Татарстана. Популярная русская эстрада и народная татарская песня в своеобразном тандеме породили новый формат эстрады татарской, стремительно переходящей на хозрасчет.

«Миләшләрем»



Слова Мударриса Шакирова

Музыка Зуфара Хайрутдинова

Жена автора слов этой песни Мударриса Шакирова — Роза — сестра певца Хайдара Бигичева. Сам же Шакиров всю жизнь работает водителем. Но и стихи пишет. Это стихотворение он посвятил сестре, которая жила в Ташкенте и регулярно писала брату письма. Бигичев предложил отнести их Зуфару Хайрутдинову, молодому композитору, работавшему в театре оперы и балета, так что тот написал с ходу и вторую песню, на стихи «Алсу гөлем». С тех пор это главный хит Алсу Хисамиевой, в котором абсолютно уместен и простой барабанный рисунок, и щемящая мелодия.

«Әлдермешкә кайтам әле»

Слова Таслимы Низами

Музыка Урала Рашитова

Отнюдь не «авыл көе», своеобразный деревенский напев, который у каждого был свой. Хотя речь идет о реальном Альдермыше в Высокогорском районе. Село основал сбежавший из Дербышек (слободы дервишей) дед Альдырмыш, а также еще два татарина и один мариец. Так что изначально деревня была двуязычной. Славу ему принесла пьеса «Әлдермештән Әлмәндәр» Туфана Миннуллина, спектакль по которой оказался самым долгоиграющим в репертуаре Камаловского театра, а потом — и песня Хании Фархи. Клип на нее снят тут же. Лирический текст завернут в танцевальную аранжировку, типичную для татарской эстрады XXI века, — скоро таких песен появится очень много.

«Абага чәчәге»

Слова Ракипа Гаффара

Музыка Зуфара Хайрутдинова

Новолновая аранжировка, с фанковой гитарой, бродящим басом. При этом уже звучит баян, и это смешение синтезаторных фраз и главного татарского инструмента XX века к тому времени уже становится определяющим. Это один из главных хитов Айдара Галимова, выросшего в Миякинском районе Башкортостана и до сих пор живущего в Уфе. Поет также на башкирском, русском, английском. Обладатель фирменного тембра, благодаря которому его песни узнаются моментально.

«Мин сине яратам»

Слова и музыка Инсафа Хабибуллина

Песню, известную по исполнению Зайнап Фархутдиновой, написал Инсаф Хабибуллин, режиссер актанышского государственного ансамбля песни и танца «Агыйдел». Фархутдинова училась с ним вместе в институте культуры. «Мин сине яратам» он написал, служа в Афганистане, выполняя «интернациональный долг». По некоторым сведениям, это его первая композиция. В исполнении певицы, разумеется, никакого афганского следа не чувствуется — эта песня находится где-то между «синтезаторными» 80-ми и разгульными 90-ми. Слова зачастую помечают как «народные».

«Нәрсә булды сиңа бүген»

Слова и музыка Зульфата Хакима

Редкий пример исполнителя на татарской эстраде, пишущего и слова, и музыку, и даже делающего аранжировки. Еще более редкий пример музыканта, добившегося успеха и в других областях культуры. Зульфат Хакимов работал слесарем на КАПО им. Горбунова и на нижнекамском заводе сантехники, трудился также на «Нижнекамскнефтехиме» и «Нижнекамскшине». Также в его биографии есть шесть лет игры в ресторанах. Постепенно он все больше занимается творчеством, в результате в 1988 году оказывается в должности автора-исполнителя в Татарской государственной филармонии, потом перебирается в театр драмы и комедии имени Тинчурина.

Так что с одной стороны Хаким — певец. С другой — драматург, сатирик, поэт. Его талант как писателя проявляется и в песнях, которые в 90-е годы считали «нашим роком». «Нәрсә булды сиңа бүген» — пример литературоцентричной музыки, когда текст в принципе можно воспринимать отдельно от мелодии. На вокальную манеру автора явно повлияла и западная музыка, и советская восточная эстрада.

«Бер генә минутка»

Слова Дины Камалетдиновой

Музыка Фирзара Муртазина

Песню на свои стихи Дина Камалетдинова услышала по радио, причем это была целая серия композиций, тексты которых Фирзар Муртазин нашел в сборнике «Беренче карлыгачлар». Соавторы тогда не были знакомы, так что имя композитора Камалетдинова узнала через райцентр. Мы выбрали версию коллектива Başkarma — группы финских татар, которые собрались в 1986 году, когда один из лидеров другой тамошней группы, The Sounds Of Tsingishan, Дениз Бедретдин решил вернуться к музыке и объединил нескольких участников прошлого коллектива. Группа приезжала в Татарстан и дала несколько концертов. Песня — с единственной их пластинки Kizleu, вышедшей в 1991 году, после чего вскоре группа распалась.

«Әнисә»

Слова и музыка народные

Древний такмак, исполняемый и сольно, и ансамблями. Выделяет среди прочих текстов целая история, что редко встречается в татарских народных песнях. В одной версии, кстати, упоминается пророк Гали, так что она могла быть сочинена в ханские времена.

На нашем сайте — версия группы «Сак-Сок». Ее лидер Марат Сайфутдинов, по воспоминаниям современников, также играл в коллективе при кузнечном заводе КАМАЗа «Кристалл». Учитывая, что «Сак-Сок» появились в 1990 году, их смело можно назвать единственной советской татарской рок-группой. Причем вдохновленной не только татарской народной музыкой, но и хард-роком и нью-вейвом. Финансовую помощь «Сак-Сок» оказывал Фонд культуры КАМАЗа, а коллектив распался как раз тогда, когда завод дошел до банкротства.

При этом альбом The First Lesson Of Tatar музыканты записывали в Германии. После этого вокалист Захир Насибуллин продолжил петь, к примеру, в кавер-проекте «Яр-Бенд», сотрудничал с Ренатом Ибрагимовым. А Сайфутдинов стал издавать книги религиозного содержания, заниматься мусульманской журналистикой — и максимально отдалился от музыки.