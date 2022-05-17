Во что и зачем в Казани «переодели» «Щелкунчика»

В столице Татарстана открылся юбилейный XXXV Нуриевский фестиваль

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани открылся XXXV фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Татарский театр оперы и балета в первые фестивальные дни по традиции представил премьеру. В этот раз — обновленного «Щелкунчика» Петра Чайковского. В первый день показа роли Маши и Принца исполнили Кристина Андреева и Семен Чудин (Большой театр), во второй — Аманда Гомес и Вагнер Кавальо. Подробнее — в материале «Реального времени».

Лучший из шести

Художник-постановщик спектакля-открытия Анатолий Нежный ставит «Щелкунчика» в Казани уже во второй раз, хотя в его творческой биографии это уже шестая постановка бессмертной сказки. До сего дня балет с 1999 года шел именно в его сценографии. Свою новую работу художник считает лучшей:

— За эти годы я вырос профессионально, и в новую работу вложил все свое мастерство. Проживая определенный кусок жизни, человек, безусловно, меняется, так и у меня изменилось мироощущение, восприятие жизни и понимание этого спектакля. Я сам подошел к директору театра и предложил «переодеть» спектакль. В этом я вижу символичную, красивую параллель — ведь именно 130 лет назад директор Императорских театров Иван Всеволжский заказал Петру Чайковскому музыку для балета по мотивам сказки Гофмана. Кроме того, совсем недавно мы переделали «Спящую красавицу», так что логично было обновить еще один всемирно известный балет Чайковского. «Щелкунчику» я посвятил целый год, так что пандемия мне была даже на руку — я ни на что не отвлекался. Полученный результат даже превзошел мои ожидания.

Анатолий Нежный также рассказал, что масштабные, полностью обновленные декорации удалось «отхватить» еще по старым ценам, до тотального повышения. Как только о нем стало известно, Нежный отправился в московские мастерские, чтобы договориться о прежних условиях. Таким образом, зритель видит и полностью обновленную гостиную в доме Маши, постепенно растущую в ее снах елку, богатое убранство сказочного замка.

Свою новую работу художник считает лучшей

К слову, одной из первых находок стали начальные декорации постановки. Дома на городской улице выполнены в виде гигантских книг, и семья Штальбаумов заходит в одну из них. Там и разворачиваются основные события первого действия, когда поднимается игровой суперзанавес.

И в мае время новогодней сказке

Художественный руководитель балета Татарского театра, балетмейстер-постановщик «Щелкунчика» Владимир Яковлев за основу взял хореографическую редакцию Василия Вайнонена 1934 года, которая стала самой популярной в России. Именно в этой трактовке балет и стал долгожителем — вот уже почти 90 лет. Однако на своей сцене Владимир Яковлев внес некие коррективы.

Так, балетмейстер активно задействовал в новой постановке учащихся Казанского хореографического училища. В детском танце вокруг елки участвуют младшие ребята, а в битве оловянных солдатиков с мышами — ученики постарше.

— Пусть пробуют сцену, учатся не бояться ее, привыкают. Участие детей и молодежи придает большую реалистичность балету. Раньше мы просто привлекали танцоров труппы, что были ростом поменьше. Теперь — все по-настоящему. Более того, дети такие непосредственные, они привносят свою, такую бурную энергию в балет, что поневоле проникаешься ею. Что касается того, насколько своевременна премьера такого новогоднего балета в мае, скажу — сказке есть место всегда. Кроме того, мы помним, что 30 лет назад, когда Рудольф Нуриев приехал в Казань, он поставил именно «Щелкунчика», сам и дирижировал им. С тех пор наш фестиваль носит имя знаменитого земляка, — поделился Владимир Яковлев.

Владимир Яковлев за основу взял хореографическую редакцию Василия Вайнонена 1934 года, которая стала самой популярной в России

Проживем и без зарубежья

Хореограф также отметил, что за 35 лет фестиваль претерпел значительные изменения. Если раньше, по его словам, приходилось уговаривать знаменитостей посетить Казань, рассказывать о тогда еще малоизвестном событии, то теперь никаких объяснений не требуется. Стоит только позвонить артисту, и, если он свободен, танцовщик или танцовщица сразу берут билет до столицы Татарстана.

— Многие обижаются даже — почему в этом году не пригласили? Но в том-то и задача фестиваля — не только представлять общепризнанных звезд на нашей сцене, хотя без них не обходится ни один Нуриевский, но и расширять круг гостей, открывать новые имена или знакомить казанского зрителя с уже известными в мире и стране артистами, но еще не посещавшими Казань звездами балета, — говорит Владимир Яковлев.

Он также отметил, что в этом году балетная труппа не собирается на зарубежные гастроли, как и через год. Да и приглашенных заморских гостей не ожидается в обозримом будущем. Как считает худрук балетной части, многого мы не потеряем — русский, российский балет всегда считался эталоном классического хореографического искусства в мире.

Балетмейстер активно задействовал в новой постановке учащихся Казанского хореографического училища

Театр сам придет к зрителю

Параллельная программа фестиваля в этом году пройдет в несколько усеченном формате — новые реалии диктуют свои условия. Она будет включать три открытые репетиции — на балеты «Спящая красавица», «Анюта» и «Корсар». Вход на них решено сделать платным, правда, цена — самая символическая, 200 рублей. Сделано это для того, чтобы убрать принятые ранее списки, из-за которых случалась, порой, путаница. Теперь каждый меломан может обеспечить себе местечко в зрительном зале, чтобы лично, пусть и только созерцательно, включиться в творческий процесс.

Так же, по словам руководителя литературной части оперного театра Жанны Мельниковой, будет проведен ряд подкастов в соцсетях театра, интервью с создателями премьерного балета — «Щелкунчика», приглашенными звездами и руководством балета. «В этот раз не зритель идет в театр, а сам театр приходит к нему домой», — рассказала она.

Напомним, что 35-й Нуриевский фестиваль продлится до 31 мая. Впереди — приезд знаменитого мэтра Владимира Васильева, который, несмотря на свои 82 года, исполнит одну из ролей в балете «Анюта» Валерия Гаврилина. К слову, это знаковый спектакль в жизни артиста — в нем он танцевал в паре со своей супругой Екатериной Максимовой, а поз

1 / 21 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов