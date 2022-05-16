Игорь Назаров: «Бадминтон для нас просто находка»

Вид спорта, который за последние 15 лет развили с нуля до Олимпиады

Два лидера сборной Татарстана — Евгения Косецкая и Сергей Сирант — стали обладателями Кубка России, который завершился на прошлой неделе в Центре бадминтона. Залогом этого успеха главный тренер сборной Татарстана Игорь Назаров видит то, что в республике подготовили пирамиду развития бадминтона, за одним единственным исключением. Подробности — в интервью «Реальному времени».

«Сельские детишки участвовали в соревнованиях во Франции, Португалии»

— Игорь Борисович, как сейчас обстоят дела в республиканском бадминтоне?

— Пару лет тому назад мы задействовали в республике некий соревновательный базис, который поможет развивать наш вид спорта, максимально вне зависимости от внешних факторов. Причем начали внедрять эту систему, даже не задумываясь о тех проблемах, с которыми столкнулись в дальнейшем — вначале пандемии, затем отстранения наших спортсменов от участия в международных стартах.

Понятно, что для этого были необходимы хорошая игровая и тренировочная базы, которые были выстроены практически во всех районах республики. И вот на этой базе мы начали проводить некие туры еще для детей начиная с 10—12 лет, со своим рейтингом, когда детишки могут до четырех раз в год участвовать в турнирах, по итогам которых восемь сильнейших в своем возрасте награждаются ценными призами. Это и игровая форма, те же кроссовки, инвентарь в виде ракеток и так далее. Подобные турниры существуют и для взрослых участников. И это привело к росту такого уровня конкуренции, что мы вынуждены оставлять вне состава сборной тех, кто способен бороться практически на равных с лидерами российского бадминтона из других регионов.

В недалеком прошлом провели клубный чемпионат Татарстана, следующий проект, который мы готовимся осуществить, это «Проба пера» — символичное название для бадминтона. Это турнир федерального значения под эгидой федерации школьного спорта, возглавляемого Ириной Родниной. Как «Кожаный мяч», «Золотая шайба», «Плетеный мяч», то есть детские соревнования для учащихся не специализированных, а обычных, общеобразовательных школ.

Мы начали проводить некие туры еще для детей начиная с 10—12 лет, со своим рейтингом, когда детишки могут до четырех раз в год участвовать в турнирах, по итогам которых восемь сильнейших в своем возрасте награждаются ценными призами

Это важные старты для школ, что называется, малой комплектации, там, где в населенных пунктах классы состоят из десяти, допустим, учеников. Устраивать им на уроках физкультуры какой-либо урок даже баскетбола или волейбола очень проблематично, поскольку народа не хватит, а бадминтон позволяет проводить даже командные соревнования. Учителя физкультуры в сельских классах говорят, что «бадминтон для нас просто находка». И еще один плюс, что в каких-то других игровых видах спорта, как баскетбол-волейбол, все оканчивается на уровне максимум республики, а у нас районные, республиканские, всероссийские старты и даже европейские. Я говорю это не голословно, поскольку наши детские команды уже участвовали в подобных соревнованиях во Франции, Португалии. А на всероссийский финал мы делегировали аж девять команд из различных населенных пунктов Татарстана.

«Сейчас у нас в республике есть полтора десятка фанатично работающих тренеров»

— Я так понимаю, что в районах Татарстана бадминтон развит настолько, что городским воспитанникам сложно с ними конкурировать. Здесь на детском уровне можно тренироваться до трех раз в неделю, а там хоть ежедневно.

— Да, я считаю, что мы очень правильно поступили, начав развивать бадминтон в районах, тем самым заложив фундамент для нашего вида спорта. Федерация очень много сделала, изначально проводя соревнования, затем проводя переподготовку тренеров, учителей физкультуры, оснащая их методическими знаниями. А уже из загоревшихся идеей развивать бадминтон и образовалась часть энтузиастов, которые решили от занятий перейти к участию в соревнованиях, о развитии которых я уже говорил ранее. Так и выстраивалась пирамида, и сейчас у нас только в республике есть полтора десятка фанатично работающих тренеров, причем понимающих, что их ученики должны совершенствоваться, и передающих их более опытным наставникам. Это, надо понимать, происходит в виде спорта, которого в начале прошлого десятилетия в республике практически не было.

— Именно так. Помнится, в 2007 году на тот момент министр спорта Марат Бариев дал задание освещать республиканскую Спартакиаду учащихся, и я плотно общался с тренерами по разным видам спорта. Один из главных энтузиастов Фарид Валеев сетовал, что среди участников нет ни одного профессионального бадминтониста. Либо «дачники», либо переквалифицировавшиеся теннисисты. Сильнейшие бадминтонисты того времени Леня и Миша Капелюшники играли со мной в мини-футбол, не имея возможности совершенствоваться в любимом виде спорта. И это 10—15 лет назад.

— Вот именно. Я сам, переехав в Казань в 2016 году, воочию вижу, как далеко ушел наш вид спорта в развитии даже с той поры. Единственное, чего не хватает в завершении настоящей пирамиды бадминтона, это интерната. Есть УОР, но он находится в совсем другом конце города от Центра бадминтона. Вот в Башкортостане есть бадминтонный интернат, где перспективные спортсмены проходят обучение начиная уже с шестого класса, и есть воспитанные там чемпионы Европы, я имею в виду Давлетову и Алимова. Нам же приходится как-то изворачиваться, чтобы не потерять таланты. К примеру, наши тренеры из Нижнекамска переехали в Богатые Сабы, а их ученики не смогли, хотя они были третьими в республике по своему возрасту. В итоге кто-то переехал в Казань, им родители снимают квартиры, двоих забрали по семьям, в том числе и в нашу. А это не только затратно, но и очень ответственно.

Сейчас Кубок России, и мы видим всех лидеров. В марте в Казань на всероссийский турнир «Крылатый Зилант» приехала практически вся элита

Если говорить о взрослых спортсменах, то есть серия всероссийских соревнований, их порядка двадцати, включая коммерческие, в которых задействованы все сильнейшие, чего ранее могло не происходить. К примеру, сейчас Кубок России, и мы видим всех лидеров. В марте в Казань на всероссийский турнир «Крылатый Зилант» приехала практически вся элита. Ранее этого не наблюдалось, лидеры могли собираться только на национальный чемпионат, в остальное время будучи задействованными в международных стартах.

«Вопрос с рейтингами встанет в момент, когда наши спортсмены вернутся на международную арену»

— Может, мы в этом году дождемся, что и в смежном для вас «ракетном» виде спорта, в теннисе, тоже увидим всю элиту на чемпионате России в Казани?

— Теннис — это все-таки очень большие деньги, и тамошних спортсменов вряд ли привлечет сумма в 150 тысяч рублей, который получает победитель чемпионата. Мой коллега Николай Калинский, который работает начальником сборной России по бадминтону, держит меня в курсе теннисного закулисья, поскольку его дочь — Анна Калинская — одна из ведущих теннисисток страны, кстати, ранее училась в Казани. Там, условно говоря, выход в следующий круг международного турнира уже стоит как годовой бюджет республиканского бадминтона.

— От прекрасных теннисисток России разрешите все-таки вернуться к великолепным бадминтонисткам. Начнем с Евгении Косецкой и ее планов: она идет в следующий олимпийский сезон?

— А куда деваться? Особенно, если есть такой стимул, как сокращение предолимпийского цикла на год. Это Токио мы ждали долго, аж пять лет, а Париж-2024 вот он, рукой подать, уже через два года. Мы это обговаривали еще зимой, когда участвовали на трех турнирах подряд, вместе с Сергеем Сирантом успешно сыграв и серьезно улучшив личные рейтинги. Вот только этот вопрос с рейтингами встанет в момент, когда наши спортсмены вернутся на международную арену. Более того, для Косецкой и Сиранта отбор в Париж-2024 мог быть гораздо легче. Главный конкурент у мужчин Владимир Мальков уже не планировал отбираться, поскольку в 2024 ему будет 38 лет. Соперник Сиранта по финалу Кубка России Георгий Карпов очень сильно отставал в рейтинге, поскольку Сергей был в шестом десятке, а Георгий стоял за 120 местом. Косецкая вообще была 21—22 номером в мире, а ближайшая конкурентка не входила в сотню лучших. За год до Олимпиады такое отставание в рейтинге не отыгрывается без форс-мажора. У наших соседей из Башкортостана — Алина Давлетова и Родион Алимов, новоиспеченные чемпионы Европы, это тоже был серьезный шанс сыграть на Олимпиаде, куда они едва не попали уже в прошлом цикле. У других чемпионов Европы, пары Владимир Иванов — Иван Сазонов (кстати, они победили ровно год назад в Киеве), наоборот, был бы последний шанс сыграть на Олимпиаде, поскольку обоим уже за 30.

Это Токио мы ждали долго, аж пять лет, а Париж-2024 вот он, рукой подать, уже через два года

— Они еще играли в финале казанской Универсиады-2013.

— Да, сейчас Сазонов пробует себя еще и в миксте, сыграв в финале Кубка страны. То есть только с женской парой мог бы возникнуть вопрос, хотя именно в этой дисциплине Россия завоевала единственные в истории олимпийские медали — бронзу Нины Висловой и Валерии Сорокиной в Лондоне-2012. Надо растить пару, присматривая для ее создания подходящих бадминтонисток, не задействованных в одиночке, поскольку это немного разные дисциплины. Правда, попасть в олимпийский старт уже само по себе подобно подвигу, поскольку у парников только 16 квот, в то время как в личном разряде более 40. Причем там еще есть некие уайлд-кард для представителей развивающихся стран, что уменьшает количество олимпийских путевок до минимума.

Джаудат Абдуллин, фото vk.com/fedbadmrt