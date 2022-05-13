День в истории: Гермогена — в митрополиты, Казань — в ПФО, а гонщиков — в Сильверстоун

Чем примечательна дата 13 мая?

Фото: «Формула-1» 1950 года / ru.motorsport.com

13 мая в России празднуют день Черноморского флота ВМФ и День охранно-конвойной службы МВД. Сегодня появился Приволжский федеральный округ, в СССР решили создавать дома отдыха, Таня Савичева оставила последнюю запись в дневнике, началась история «Формулы-1». В этот день родились митрополит Гермоген, композитор Султан Габяши, певец Тагир Якупов и рок-н-ролльщик Ричи Валенс. Умерли писатель Шолом Алейхем, полярник Фритьоф Нансен и певица Дорис Дэй. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Казань крупнее, а Нижний — главнее

13 мая 1589 года священник Гермоген стал епископом и первым казанским митрополитом. Через 4 года его стараниями на месте явления Казанской иконы был сооружен первый храм. В 1606-м он был поставлен патриархом Московским. Умер от голода в заточении во время осады столицы в 1612 году.

Источник: wikipedia.org

13 мая 1891 года родился Султан Габяши. Его можно назвать первым профессиональным композитором, писавшим для театра, — начиная с постановки в 1917 году драмы Гаяза Исхаки «Зулейха» труппой «Сайяр». Для спектакля Габяши специально придумал музыку. После с Газизом Альмухаметовым и Василием Виноградовым он работал первыми татарскими операми — «Сания» и «Эшче». Самая известная песня Габяши — «Кәккук». Ее блестяще исполняла Альфия Авзалова.

13 мая 1946 года в Ново-Татарской слободе родился Тагир Якупов. Уже в четвертом классе, пройдя жесточайший отбор, он выступает на казанском радио, но в итоге не может получить музыкального образования и идет на завод. С 1963-го Якупов — солист филармонии, из которой он уйдет в результате сокращений, умер в нищете. Между тем, как считают специалисты, именно Якупов проникновеннее всех на татарской эстраде исполнял народные песни.

Фото: tatobzor.ru

13 мая 2000 года указом Президента РФ в стране были созданы федеральные округа. Татарстан вошел в Приволжский федеральный округ. Притом что Казань — крупнейший город ПФО, его административный центр — Нижний Новгород.

13 мая 2021 года «Реальное время» рассказывало, как мусульмане отмечают окончание священного месяца Рамадан — Ураза-байрам. В связи с трагедией в 175-й казанской гимназии ДУМ РТ отменило «Рамазан Фест» и отказалось от других праздничных мероприятий. День прошел в молитвах.

Фото: Максим Платонов

Отдых — дело государственное



13 мая 1921 года Совнарком издал декрет об организации домов отдыха. Во многом это было связано и с тем, что после окончания Гражданской войны руководящим работникам, прошедшим тюрьмы, ссылки, подполье, требовалось качественное лечение.

13 мая 1942 года в Ленинграде Таня Савичева записала: «Мама 13 мая в 7.30 утра», «Савичевы умерли», «Умерли все», «Осталась одна Таня». Савичева умерла в эвакуации, в поселке Шатки Нижегородской области, 1 июля 1944 года. Ей было 14 лет. Дневник впервые представил в экспозиции выставки «Героическая оборона Ленинграда» майор Лев Раков, бывший ученый секретарь Эрмитажа.

Фото: диктантпобеды.рф

Какой итальянец не любит быстрой езды по английским дорогам?

13 мая 1941 года родился Ричи Валенс, гитарист и певец, один из пионеров рок-н-ролла, известный по адаптации мексиканской народной песни La Bamba, исполненной в актуальной аранжировке. Когда 3 февраля 1959-го Валенс погиб в авиакатастрофе вместе с коллегами, Бадди Холли и Джайлсом Ричардсоном, дата стала известно как «День, когда умерла музыка». Валенсу было 17.

13 мая 1950 года на трассе Сильверстоун недалеко от одноименной деревни в Нортгемптоншире прошла первая гонка «Формулы-1». Трассу проложили на месте аэродрома для бомбардировщиков Второй мировой. Первым победителем (а потом и чемпионом) стал итальянец Джузеппе Фарина из команды Alfa Romeo.