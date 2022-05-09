«Стараюсь воспитывать детей в духе патриотизма, поэтому мы и пришли»

«Бессмертный полк» прошел по Казани после двухлетнего перерыва, акция собрала 170 тысяч человек

Фото: Ринат Назметдинов

Шествие «Бессмертного полка» в Казани, как и по всей стране, в нынешний День Победы проходило «вживую» после двухлетнего перерыва из-за коронавирусной пандемии. В столице республики собралось 170 тысяч человек, в Татарстане — 370 тысяч. Участники акции памяти прошли колонной с портретами своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне, по улицам Карла Маркса, Лобачевского мимо парка «Черное озеро» по улице Кремлевской к площади Тысячелетия. В конечной точке акция завершилась праздничным концертом. Корреспонденты «Реального времени» передают с места события.

По одному, семьями и группами

К 13 часам, времени начала сбора демонстрантов, на перекрестке улиц Маркса и Толстого, стихийно сформировались две колонны прямо под банером «Казань — город трудовой доблести». Эти люди были не из одного предприятия или организации, они пришли по одному, с детьми, семьями или небольшими компаниями.

В середине толпы резко выделялась живописная группа из четырех темнокожих молодых людей. Как оказалось, это студенты КНИТУ-КХТИ из Кот-д’Ивуара и Экваториальной Гвинеи. Они впервые на подобном мероприятии, на которое их пригласила однокурсница Асаля Сахабутдинова. В ее руках — плакат с родственниками-участниками Великой Отечественной войны.

Семья Мирошниченко-Емельяновых пришла в полном составе — муж с женой и три их дочки. Видно, что они готовились к мероприятию: на всех — белые рубашки с георгиевскими лентами, в руках у Адели — красный флаг. Сегодня с ними в строю — их дед, кавалер ордена Красного знамени, побывавший в плену и концлагере Шакир Мухаметзянов.

Настроение у всех участников акции — приподнятое, они фотографировались, кто-то принес баян и в ожидании начала шествия люди — и молодые, и в возрасте — с удовольствием пели песни военных лет. На другом конце, уже через колонки, звучал голос Ильгама Шакирова.

Похоже, что за время пандемии народ соскучился по массовым праздникам — среди опрошенных корреспондентом «Реального времени» много было тех, кто пришел на акцию «Бессмертный полк» в первый раз. Люди прибывали через досмотровые шатры, где тщательно проверяли содержимое сумок и пакетов, заставляя вынимать каждую вещь. А вот наличия масок не требовалось. Их даже не было в «раздатке». Волонтеры всем желающим предлагали георгиевские ленточки.

Семья Мирошниченко-Емельяновых пришла в полном составе

Основной поток демонстрантов начал прибывать после 14 часов. От «Корстона» к зданию КНИТУ-КХТИ тянулась длинная колонна желающих принять участие в шествии. Многие подошли к процессу креативно: надели футболки с буквой Z, пилотки со звездами, детей нарядили в военную форму, несли не только российские флаги, но и красные с серпом и молотом, воздушные шары.

«Если бы они не вернулись — никого бы из нас не было»

Василя Хакимова рассказала «Реальному времени», что участвует в акции «Бессмертный полк» несколько лет подряд — в первый раз прошла в колонне в 2019 году вместе со своей старшей дочерью, а потом два года участвовала онлайн. Сейчас пришла с младшей, второклассницей Миляушой и ее классным руководителем Резедой Юлдашевой.

Василя Хакимова (справа) пришла на акцию с дочкой и ее классным руководителем

— Нам очень понравилось в первый раз, мы прошли весь путь до конца, было много людей, особая атмосфера. И мы рады, что удалось еще раз поучаствовать, и даже без масок. Сегодня мы несем портреты моих дедушек. Мамин папа, Нигаматьянов Ханиф Нигаматьянович, был пехотинцем, в 1943-м получил тяжелое ранение, был мобилизован. Дед со стороны отца, Баязитов Руфхат Зиятдинович, по профессии водитель, прошел всю войну, вернулся с фронта, и в 1946 году как раз родился мой папа. Так что, если бы они не вернулись — никого бы из нас не было, — поделилась семейной историей Хакимова.



Елена Лифер явилась на шествие в парадной форме и при медалях — она ветеран МВД, в 2006 году вышла в отставку. Елена Петровна переехала в Казань из Приморья полтора года назад к сыну помогать воспитывать внучат. Половина семьи у них — татары по национальности, другая — украинцы. Сын с 15 лет мечтал попасть на свою историческую родину, приехал в Казань, женился и осел здесь. Сегодня в «Бессмертном полку» пройдет отец Елены Николаевны Петр Данилович Лифер.

— Папа у меня с Полтавщины, с Украины. Призывался в 1943 году с Алтайского края, где я родилась. На второй год службы его танк подбили немцы и обгорели его документы. Пока он лежал в госпитале, ему сделали новые, но с другим окончанием фамилии — был он Лифарь, а стал Лифер. После он еще служил в разведке, прокладывал связь, у него много наград, одну из них даже я с ним ходила получать в военкомат. Папа для нас, четырех его детей, — святое. Когда бывает плохо, я всегда говорю: «Папе было еще хуже». И я себя держу. Пока мы живы — память о нем не вырвешь, — рассказала наша собеседница.

Руслан Фахриев родом из Казахстана, куда поднимать целину был отправлен его отец. На акцию пришел впервые с младшим сыном Данилом. Специально для этого мальчику купили военную форму и голубой берет с кокардой.

— Мой дедушка, Попов Василий Никитович, уроженец Тамбова, как только достиг возраста призыва в 44-м, ушел на фронт, в пехоту, и дожил до Победы. После этого работал на Семипалатинском ядерном полигоне. Наш дед заслуживает уважения, я стараюсь воспитывать детей в нашей многодетной семье в духе патриотизма, поэтому мы и пришли сюда, — говорит Фахриев.

Маршида Бурмистрова не скрывает, что очень волновалась накануне, даже плохо спала ночью. В руках у нее — плакат ее бабушки Сании Гарифуллиной и дедушки Хафиза Шайхутдинова, которые познакомились на войне.

— Дедушка пошел на фронт, когда ему было уже за 40 лет. Его долго не призывали, потому что он был в возрасте и у него было трое детей. А когда враг подошел к Москве, его мобилизовали. Под Вязьмой он попал в окружение, мало кто из его однополчан выжил. А дедушке это удалось, его отправили в штрафбат под Сталинград, но он и там выжил. Воевал он и под Курском, а уже в Польше осколок мины повредил ему ногу, и в госпитале он познакомился с моей бабушкой, которая его выходила. Не дожидаясь окончания войны, они расписались. У нас сохранилось свидетельство о регистрации брака, внутри которого лежит портрет Сталина. Память о дедушке и бабушке я передаю детям. Мы регулярно ходим к ним на кладбище, где они похоронены вместе, и дочка моя уже говорит: «Мама, не переживай, тебя не будет — я буду ухаживать за этой могилой».

От 500 до 150 тысяч

Казань впервые присоединилась к всероссийской акции «Бессмертный полк» в 2014 году. Тогда колонной по улицам города с фотографиями своих родственников — участников Великой Отечественной войны прошли порядка 500 человек. Год от года она становилась все массовее, достигнув пика в 150 тысяч человек.

Среди тех, кто шел в колонне с портретами своих погибших родных, в разные годы были замечены члены республиканского правительства, депутаты Госдумы от Татарстана и депутаты Госсовета. Активно поддерживает патриотическую акцию президент Татарстана Рустам Минниханов, который таким образом чтит память своего дяди со стороны отца — Галимзяна Миннихановича Минниханова. В 19 лет он ушел на фронт, воевал в составе 359-го стрелкового полка. Погиб под Москвой 15 декабря 1941 года.

Шествие «Бессмертный полк» проходит во всех 45 районах Татарстана. Два последних года из-за пандемии акция перешла в онлайн-формат. В этот раз организаторы ввели еще одно новшество — на шествие можно было прийти с портретами родственников, погибших во время проведения специальной военной операции на Украине. Сопредседатель Центрального штаба движения Елена Цунаева заявила, что такие предложения ей поступали накануне мероприятия.

— Шествие «Бессмертный полк» — это народная инициатива, и каждый гражданин сам решает. Это достаточно тяжелая история, мы очень гордимся нашими ребятами, которые встали на защиту ценностей наших ветеранов, которых мы будем чествовать 9 мая, но хочу подчеркнуть, что это лично от семей, которые потеряли своих родных и близких в спецоперации, зависит, хотят ли они, чтобы в таком формате вспомнили 9 мая про их родных и близких, — сказала Цунаева.