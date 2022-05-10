«Просто представьте, что рассказываете свою идею соседке»

В Семруке в Лаишевском районе собрались молодые кинематографисты республики

Фото: Карина Аброськина

В конце прошлой недели в Семруке прошла первая шоукейс-конференция татарстанского кинематографа. Кроме показов республиканского кино, гости смогли посетить лекции, мастер-классы, дискуссии и выступления в формате TED от ведущих специалистов. Причем это были именно молодые режиссеры, операторы и продюсеры, уже широко известные не только в местной, но и российской индустрии. Подробнее — в материале «Реального времени».

«На данный момент кино — не инвестиции, а благотворительность»

Интерес к шоукейс-конференции организаторы первоначально вызвали выбранным местом проведения. Поселок Семрук в Лаишево был построен для съемок сериала «Зулейха открывает глаза». Сносить после его не стали, а решили сохранить как достопримечательность. Киношная атмосфера — очень важная составляющая мероприятия.

Главная особенность шоукейс-конференции в том, что это первая выставка кино и видео творчества Республики Татарстан. Здесь можно узнать, что происходило с локальным татарстанским кинематографом в последние годы.

Весь день в Семруке показывали кино от местных авторов — от Павла Москвина до Байбулата Батуллина. А также кинематографисты активно рассказывали о своем опыте.

Поселок Семрук в Лаишево был построен для съемок сериала «Зулейха открывает глаза». Фото: Максим Платонов

К примеру, на дискуссии «Кино и инвестиции» татарские кинематографисты совместно с Динаром Мингазовым из Ed Tech Startup LAMPA рассуждали о финансовой стороне вопроса регионального кино, сконцентрировавшись на медленном развитии индустрии из-за недостатка денег: бюджет обычно выделяют небольшой, и это не позволяет разгуляться творчеству. Картина должна оправдать ожидания и собрать большой отклик зрителей для того, чтобы снова получить средства на новые съемки. Поэтому и снимают что-то простое, банальное, что точно всем понравится.

— На данный момент кино — не инвестиции, а благотворительность, — жестко подвел черту Тимур Исмаев, сооснователь «Громких рыб».

А сколько стоит снять полнометражную кинокартину? В обсуждениях ставка от 30 миллионов рублей быстро выросла до 50, когда заговорили о продвижении как об одном из способов инвестиции: знаменитая актриса принесет кинокартине большую популярность, чем начинающая, а следовательно, и фильм лучше окупится. «Не нужно забывать о понятии личного бренда», — сделали вывод организаторы.

Также кинематографисты рассказали, что недавно обсуждали вопрос создания «Фонда кино Татарстана». Если бюджет будет составлять 200 миллионов в год, то зрители смогут увидеть пять-семь новых кинокартин.

Весь день в Семруке показывали кино от местных авторов — от Павла Москвина до Байбулата Батуллина. А также кинематографисты активно рассказывали о своем опыте

«Социальный проект строится на том, что вы качественно меняете жизнь аудитории»

Где взять денег? Альбина Нафигова, арт-директор Казанского ММКФ, объяснила, как правильно написать заявку на грант и получить деньги на съемку собственного кино. Главное условие — кинокартина должна быть социальная и работать на определенную целевую аудиторию.

— Съемка — это только небольшая часть работы. Вам необходимо помочь качественно поменять уровень жизни, сняв фильм, — отметила Нафигова. — «Благополучателями» считаются не только зрители, но и участники всего съемочного процесса. Благодаря грантовым денежным средствам режиссеры, продюсеры и другие кинематографисты получают зарплату, что поддерживает всю киноиндустрию.

В успешном гранте вообще не должно быть бесплатного труда. Каждый участник процесса должен получить зарплату, в том числе и на этапе премьеры, указала Нафигова.

— Ну не выговариваю я букву «р» и стесняюсь выходить на сцену, не хочу, — привел пример арт-директор. — А потому я имею право нанять профессионального ведущего.

Заявку на получение гранта необходимо писать простым языком. Грамматические нормы русского языка никак не влияют на успех проекта: просто представьте, что рассказываете свою идею соседке, посоветовала Нафигова. Также спикер призывала избегать вранья и придумывания цифр, иначе можно попасть в черный список и денежную поддержку никогда больше не получить.

«Вам необходимо помочь качественно поменять уровень жизни, сняв фильм», — отметила Нафигова

«Цензура — это рамка, защищающая кого-то от чего-то»

О цензуре в кино рассказал сценарист Антон Шутов, начав с того, что впервые это понятие появилось в XVIII веке, когда Александр I подписал «Устав о цензуре». Документ в первую очередь определял, какое влияние должна оказывать литература на общество. Появился и комитет, который собрали для анализа произведений. Если рассматривали спорные отрывки, то цензура действовала в пользу автора. Сейчас же, по словам спикера, все работает наоборот: когда автор не имеет в виду ничего плохого, цензура может привести его к административному наказанию или уголовной статье.

Однако ограничения создают не только государство, но и мораль нации. Многие запреты стали нормой именно под влиянием общества. Антон Шутов сравнил цензуру с выбором жениха для невесты и принудительными свадьбами.

Что касается кино, то существование цензуры спикер объяснил повышением уровня жизни. Антон Шутов привел в пример рост преступности после выхода фильмов «Фантомас» и «Место встречи изменить нельзя». Если запрещать транслировать на экран насилие, разбой и тому подобное, то и людям повторять этого не захочется, без всякой иронии указал сценарист:

— Если нам будут показывать сказочное, красивое, «зефирное» кино, то мы будем жить в красивом мире.

«Нашей задачей стало привлечение внимания к Семруку», — рассказал Адель Таккезе

— Мы не боялись, что гостей будет меньше из-за локации, потому что это уникальное место. В Казани нет такой площадки, — рассказал организатор шоукейс-конференции Адель Таккезе. — Здесь самые классные, на мой взгляд, виды в Татарстане. К тому же мы организовывали трансфер, плюс много желающих приехали самостоятельно. Конечно, еще нашей задачей стало привлечение внимания к Семруку. Территория принимает участие во «Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений». В случае победы будут выделены средства на ее благоустройство.