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«Парад у дома ветерана»: как в Казани поздравляют фронтовиков

14:04, 08.05.2022
«Парад у дома ветерана»: как в Казани поздравляют фронтовиков
Фото: Ринат Назметдинов

В столице Татарстана сегодня прошла патриотическая акция «Парад у дома ветерана».
Колонна военной техники начала свой путь от казанского танкового училища в сторону дома ветеранов на улице Дубравной. После этого парад отправился к скверу на Советской площади. Дальше была остановка в парке Победы, а последним было поздравление на улице Восстания, после чего колонна двинулась обратно в сторону танкового училища.

На каждой остановке ветеранов и тружеников тыла ждал небольшой музыкально-хореографический концерт с участием ВИА «Веселые Волгари». Артисты приготовили двадцатиминутную подборку популярных военных и татарских песен.

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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
Видео: Камиль Исмаилов, фото: Ринат Назметдинов
Общество Татарстан

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