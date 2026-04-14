Рустам Минниханов обсудил перспективы сотрудничества с президентом Египта

По итогам 2025 года товарооборот Татарстана и Египта достиг $230 млн

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил перспективы сотрудничества Татарстана и Египта с президентом страны Абделлем Фаттахом Ас-Сиси. Об этом сообщила пресс-служба татарстанского лидера.



Абдель Фаттах Ас-Сиси поздравил раиса с присвоением Казани статуса культурной столицы исламского мира в 2026 году и подчеркнул, что заинтересован в сотрудничестве в области культуры, а также в сфере промышленности, сельского хозяйства, образования и туризма.

— Высоко ценим тот вклад, который вы вносите в развитие отношений России со странами исламского мира, — подчеркнул президент Египта.



По итогам 2025 года товарооборот Татарстана и Египта достиг $230 млн. За пять лет показатель вырос более чем в 8,5 раза, рассказал Рустам Минниханов.

Исторически с Египтом сотрудничает ряд крупных татарстанских промышленных предприятий. Республика выступает за расширение номенклатуры — это касается, к примеру, агропромышленного комплекса, автомобилестроения, здравоохранения, IT. Она готова делиться опытом и наработками в таких сферах, как цифровизация, технопарки, особые экономические зоны, подчеркнул глава Татарстана.

Рустам Минниханов также выразил властям Египта благодарность за усилия, приложенные для открытия в Каире филиала Казанского (Приволжского) федерального университета. Отдельно он остановился на работе Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», которую возглавляет по поручению президента России Владимира Путина, и поблагодарил Абделля Фаттаха Ас-Сиси за активную работу представителя Египта.

Напомним, Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Египет вчера. Он посетил каирский филиал КФУ и встретился с министром иностранных дел Египта Бадром Абдельати.



Галия Гарифуллина