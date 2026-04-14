Трамп заявил о переговорах США и Ирана в Пакистане в ближайшие дни

По словам президента США, новый раунд переговоров с Тегераном может состояться в ближайшее время при участии пакистанской стороны

Президент США Дональд Трамп заявил, что следующий раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном может пройти в Пакистане в течение ближайших двух дней.

В интервью газете New York Post он отметил, что обсуждения с Ираном могут быть организованы в сжатые сроки и, вероятно, вновь с участием пакистанской стороны.

— Вам действительно стоит остаться там, потому что в ближайшие два дня может что-то произойти, и мы склонны отправиться туда… Скорее всего, мы вернемся туда. Зачем нам ехать в какую-то страну, которая не имеет к этому никакого отношения? — заявил Трамп, говоря о переговорном процессе с Ираном.

Ариана Ранцева