Экс-депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов подвел итоги своей работы в парламенте

В рамках законотворческой деятельности Фаррахов выступил автором и соавтором 62 законопроектов

Экс-депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов подвел итоги своей десятилетней парламентской деятельности, в течение которой он представлял интересы жителей республики.



В рамках законотворческой деятельности Фаррахов выступил автором и соавтором 62 законопроектов. Как член комитета по бюджету и налогам он активно участвовал в развитии экономики региона. Как сообщает сам Фаррахов, по результатам работы удалось решить 4% вопросов на месте, по 29% были даны необходимые пояснения, а по 53% направлены депутатские запросы. Из них 14% завершились положительным решением.

За время работы в VIII созыве парламента депутат получил 5289 письменных обращений от граждан. Основными темами обращений стали вопросы, связанные с СВО (24%), здравоохранением (8%), ЖКХ и благоустройством (8%), социальной поддержкой (10%) и образованием (3%).

Айрат Фаррахов напомнил, что возвращается в Казанский государственный медицинский университет по приглашению Рустама Минниханова в качестве и.о. ректора.

— Для всех моих избирателей хочу подчеркнуть: я останусь максимально открытым и продолжу решать все те вопросы, которыми занимался и раньше! — заявил Айрат Фаррахов.



