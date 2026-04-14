Дмитрий Патрушев подвел итоги работы лесного хозяйства России за 2025 год

Лесовосстановление в 2025 году в 1,5 раза превысило площадь вырубленных и погибших деревьев

Вице-премьер Дмитрий Патрушев подвел итоги работы лесного хозяйства в России в 2025 году, сообщает телеграм-канал правительства России.

По его словам, почти половина территории страны занята лесами, которые являются важнейшим природным и экономическим ресурсом. В 2025 году объем лесовосстановления в 1,5 раза превысил площадь вырубленных и погибших деревьев. Также продолжается работа по созданию «зеленых поясов» вокруг крупных городов и промышленных центров.

В рамках национального проекта «Экологическое благополучие» осуществляется финансирование создания и модернизации лесных питомников. Всего работы затрагивают порядка 240 объектов. Эти меры направлены на обеспечение отрасли отечественными семенами и саженцами с улучшенными характеристиками.

На 2026 год запланировано восстановление не менее 1,3 млн гектаров лесов.

Отдельное внимание уделяется борьбе с лесными пожарами. На противопожарные мероприятия направлено почти 27 млрд рублей, что примерно на 7 млрд больше, чем ранее. Средства пойдут на создание 11 авиаотделений, усиление 40 действующих подразделений, а также закупку техники и беспилотников.

По данным отрасли, в 2025 году лесное хозяйство обеспечило поступления в бюджетную систему в объеме порядка 90 млрд рублей. Рост связан, в частности, с увеличением числа арендованных лесных участков.

Отдельно отмечено снижение объема незаконной заготовки древесины — с 2020 года показатель сократился почти в четыре раза. Контроль в отрасли усиливается за счет внедрения дистанционных методов и использования беспилотных авиационных систем.



Также развивается волонтерское участие. С 2019 года в рамках акции «Сохраним лес» высажено порядка 400 млн деревьев, а по всей стране действуют школьные лесничества.

Ранее «Реальное время» писало, что Минприроды России фиксирует снижение числа лесных пожаров при росте площадей возгораний.

Ариана Ранцева