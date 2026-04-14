Ущерб от нелегального майнинга в РФ достиг 4,7 млрд рублей в 2025 году

По оценке «Россетей», ущерб превысил суммарные показатели за последние пять лет

Ущерб от незаконного майнинга в регионах России в 2025 году, по оценке «Россетей», составил 4,7 млрд рублей. Это больше, чем за последние пять лет, вместе взятые, сообщил глава Комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов, пишет ТАСС.

По его словам, Федеральная налоговая служба предварительно оценивает сумму налогов, подлежащих уплате майнерами за год, примерно в 600 млн рублей. При этом при принятии законодательства о майнинге предполагались более значительные поступления.

Шульгинов отметил, что вклад майнинга в экономику регионов и страны остается минимальным, тогда как прямой ущерб сетевым компаниям и потребителям уже зафиксирован.

Ранее «Россети» сообщали, что ущерб от черных майнеров в 2024 году составил 1,3 млрд рублей.

Государственная дума РФ ранее приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения законодательства о майнинге. Документ предусматривает штрафы до 2 млн рублей за нарушение запрета на майнинг в регионах, где он ограничен.

Ранее «Реальное время» писало, что биткоин поднялся выше $75 тыс. на фоне роста крипторынка до 7%.

Ариана Ранцева