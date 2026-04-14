В Казани возбуждено уголовное дело после пожара на Пороховом заводе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 217 УК РФ о нарушении требований промышленной безопасности

В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту происшествия на Пороховом заводе в Казани, сообщает Следком РТ.

По данным следственных органов, 14 апреля 2026 года на территории предприятия был зафиксирован пожар. По предварительной информации, есть пострадавшие, их количество устанавливается.

Уголовное дело возбуждено следственными органами Следственного комитета России по РТ по признакам преступления, предусмотренного статьей 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

В настоящее время на место происшествия выехали следователи и криминалисты аппарата следственного управления. Планируется проведение осмотра места происшествия, также решается вопрос о назначении необходимых судебных экспертиз.

Ранее «Реальное время» писало, что два человека пострадали при ЧП на Пороховом заводе в Казани.

Ариана Ранцева