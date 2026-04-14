30 участков подтоплены в Татарстане из-за паводка на Волге

В МЧС сообщили, что подтопления зафиксированы в СНТ «Озон», транспортное сообщение сохраняется

Порядка 30 приусадебных участков подтопило в Зеленодольском районе Татарстана из-за повышения уровня воды в реке Волге, сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, подтопления зафиксированы на аллеях 10, 11 и 12 в СНТ «Озон» в поселке городского типа Васильево.

Проезд грузового и легкового транспорта возможен, системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. Эвакуация жителей не требуется.

Территория находится под особым контролем, организован непрерывный мониторинг паводковой обстановки.

По состоянию на 14 апреля в республике также подтоплены два низководных моста в двух муниципальных районах, два участка грунтовых дорог и 30 приусадебных участков. Пострадавших нет, объездные пути обеспечены.

Ариана Ранцева