Госдума одобрила проект о защите россиян за рубежом

Документ разрешает использовать армию при преследовании граждан иностранными судами

Фото: Айдар Раманкулов

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий возможность использования Вооруженных сил России для защиты граждан РФ в случае их ареста, уголовного и иного преследования судами иностранных государств, сообщает ТАСС.

Согласно действующим нормам, президент России может привлекать армию для выполнения задач вне ее основного предназначения. Законопроект предлагает уточнить, что глава государства также сможет направлять формирования ВС РФ для защиты россиян от преследования со стороны иностранных и международных судов, действующих без участия России.

Кроме того, документ предусматривает, что по решению президента государственные органы будут принимать меры для защиты российских граждан в случае их ареста или преследования судами других стран.

В случае окончательного принятия и подписания президентом закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.



Ариана Ранцева