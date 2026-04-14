449 беременных студенток Татарстана получат финансовую поддержку в 2026 году

Это в 3,5 раза больше тех, кто в 2025 году получили выплату в 100 тысяч за рождение, обучаясь на очном отделении

В бюджете Татарстана на 2026 год предусмотрено 44,9 миллиона рублей на выплаты обучающимся женщинам, ожидающим ребенка. Об этом сообщил Минфин республики.

Право на получение единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей имеют студентки очных отделений, вставшие на учеет по беременности. Ожидается, что этой мерой поддержки воспользуются 449 будущих мам в течение года.

Такая помощь направлена на поддержку молодых семей в сложный финансовый период.

Напомним, что в 2025 году в Татарстане выплаты по 100 тысяч рублей за рождение детей получили 123 студентки.

Наталья Жирнова