НУР открывает бесплатную хореографическую лабораторию в Казани
К участию приглашают танцоров, актеров и перформеров с разным опытом
Фестиваль медиаискусства НУР и хореограф Марат Казиханов запускают бесплатную лабораторию «Коллективное тело». Участвовать могут перформеры, актеры и танцоры с разным опытом, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе НУРа.
На занятиях участники будут изучать совместное движение и искать общий язык тела. Лабораторию проведет Марат Казиханов — режиссер и хореограф, создатель фестиваля Hip Hop Kazan.
Итогом станет перформанс Realtime, который покажут на открытии шестого фестиваля НУР. Премьера пройдет 28 мая в Казанском государственном цирке.
