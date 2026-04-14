В Казани запретят продажу алкоголя 25 апреля 2026 года

Ограничения введут из-за матча «Рубин» — ЦСКА, они затронут ряд улиц

25 апреля 2026 года в Казани будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции в границах территорий, указанных в приложении к документу, а также в торговых объектах на улицах Астрономической, Баумана, Каюма Насыри, Мусы Джалиля, Профсоюзной, Университетской и Чернышевского.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Ограничения вводятся в связи с проведением футбольного матча «Рубин» — ЦСКА.



Исключение составит продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

