Новости общества

05:56 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Станислав Кранс назначен послом России в Новой Зеландии

18:13, 14.04.2026

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, ранее должность занимал Георгий Зуев

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Станислава Кранса чрезвычайным и полномочным послом России в Новой Зеландии.

— Назначить Кранса Станислава Максимовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Новой Зеландии, — говорится в документе.

Одновременно другим указом от должности посла был освобожден Георгий Зуев. Он также больше не является послом в Самоа и Тонга.

Ранее «Реальное время» писало, что президент России Владимир Путин утвердил 40 членов Общественной палаты РФ по квоте главы государства.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

