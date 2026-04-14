Станислав Кранс назначен послом России в Новой Зеландии
Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, ранее должность занимал Георгий Зуев
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Станислава Кранса чрезвычайным и полномочным послом России в Новой Зеландии.
— Назначить Кранса Станислава Максимовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Новой Зеландии, — говорится в документе.
Одновременно другим указом от должности посла был освобожден Георгий Зуев. Он также больше не является послом в Самоа и Тонга.
