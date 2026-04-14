В Казани увеличат количество парковочных мест на 1,6 тысячи

Изменения затронут улицы Вишневского, Спартаковскую, Бондаренко, Академика Кирпичникова, Короленко и другие

Фото: Мария Зверева

Исполком Казани подготовил проект постановления, которое вносит изменение в реестр платных муниципальных парковок: часть существующих парковочных зон будет скорректирована, а в различных районах появятся новые места для стоянки автомобилей.

Общее количество парковочных мест в городе увеличится с 14 131 до 15 806 — на 1,6 тысячи мест.

Изменения затронут улицы Вишневского, Спартаковскую, Бондаренко, Агрономическую, Короленко и другие. Стоимость парковки будет зависеть от расположения и составит от 30 до 70 рублей в час. Так, на Бондаренко по обеим сторонам улицы, от пересечения с ул. С. Хакима до пересечения с ул. Волгоградской, появится 127 новых парковочных мест со стоимостью 30 рублей в час. На Вишневского, вдоль домов №22, 49, 55, добавят 60 парковок — они будут стоить по 60 рублей в час.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Больше всего парковок появится на Короленко — 303 места со стоимостью 30 рублей/час. На проспекте Ямашева (территория вдоль домов №71а, 73а на пр. Ямашева) добавят 197 парковочных мест, на улице Академика Кирпичникова — 168, на улице Академика Лаврентьева (по обе стороны улицы, от пересечения с ул. Маршала Чуйкова до пересечения с пр. Ямашева, четная сторона улицы от пересечения с ул. Академика Лаврентьева до пересечения с ул. Адоратского) — 153.

В настоящее время проект проходит независимую антикоррупционную экспертизу, которая завершится 21 апреля 2026 года.

Наталья Жирнова