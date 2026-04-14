Татарстанцы на сообщениях о нарушениях ПДД заработали более 5,6 млн рублей

С сентября 2024 года жители Татарстана могут получать деньги за сообщения о нарушениях правил дорожного движения через приложение «Народный инспектор». За это время пользователи подали больше 12 тысяч заявлений и заработали в общей сложности 5,6 млн рублей, сообщает пресс-служба Минцифры респубики.

Самый активный участник отправил 226 сообщений и получил 275 тысяч рублей. На втором месте человек, который заработал 260,8 тысячи рублей за 209 заявлений.

В приложении зарегистрировано почти 200 тысяч человек в возрасте от 17 до 67 лет. С начала 2026 года поступило более 41,6 тысячи заявлений. Чаще всего люди сообщали о парковке на тротуарах, остановках под запрещающими знаками и о машинах на местах для инвалидов.

Через приложение можно получить четверть от суммы штрафа. Система сама определяет, где вы находитесь, чтобы быстрее обработать заявление. Сейчас можно получать вознаграждение за сообщения о семи видах нарушений: проезд на красный свет, езда по встречной полосе, выезд за стоп-линию, разговор по телефону за рулем, непристегнутый ремень, непропуск пешеходов и выброс мусора.

Ранее Госсовет Татарстана предложил ввести штрафы за нарушения ПДД при перевозке детей.

Наталья Жирнова