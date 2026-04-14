В Бавлах мать похитила выплаты сына участника СВО, возбуждено уголовное дело

Получив обманом временный доступ к документам ребенка в интернате, в котором он живет с 2021 года, она открыла банковский счет на имя сына

Фото: Динар Фатыхов

Бавлинская городская прокуратура выявила факт присвоения денежных средств, предназначенных для сына-инвалида погибшего участника СВО. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По результатам проверки установлено, что с конца 2021 года мальчик проживает в специализированном интернате на полном гособеспечении. По решению суда ребенок лишен права самостоятельно распоряжаться финансами.

Бывшая супруга погибшего, с которой он развелся еще в 2012 году и которая не принимала участия в воспитании сына, обманула персонал интерната. Получив временный доступ к документам ребенка, она открыла банковский счет на его имя. На этот счет поступила единовременная выплата в связи с гибелью отца в размере более 600 тысяч рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В течение месяца женщина потратила значительную часть средств на личные нужды, не учитывая интересы и лечение ребенка. Прокуратура направила материалы проверки в Следком, после чего было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.

Наталья Жирнова