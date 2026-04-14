«Авито» и Университет Иннополис договорились о партнерстве

Платформа стала партнером программы бакалавриата «Инженерия информационных систем»

«Авито» и Университет Иннополис договорились о партнерстве и заключили договор о софинансировании. Платформа стала партнером программы бакалавриата «Инженерия информационных систем», запущенной при поддержке гранта «Топ-ИТ» Минцифры России.

Образовательный трек готовит инженеров, способных создавать конкурентоспособное программное обеспечение. Среди них: разработчики приложений и компьютерных игр, бэкенд-разработчики и инженеры по информационной безопасности. Во время обучения студенты осваивают фундаментальные дисциплины — от информатики до кибербезопасности — и сразу закрепляют знания на практике. Ключевой акцент сделан на работу с российскими технологиями и инструментами на базе искусственного интеллекта.

— Инженерия информационных систем — одна из наших востребованных программ бакалавриата. Профиль создан для тех, кто хочет заниматься разработкой программного обеспечения и систем компьютерной безопасности, а также созданием видеоигр. В 2025 году эта программа выиграла грант Минцифры России на подготовку специалистов уровня топ-ИТ в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации». Сейчас в Университете Иннополис на ней обучаются 126 студентов, которые смогут стать конкурентоспособными ИТ-инженерами на рынке», — прокомментировал Дмитрий Вандюков, директор Университета Иннополис.

— Мы заинтересованы в том, чтобы талантливые специалисты могли строить карьеру в IT, не уезжая из родного региона. Этот проект — вклад в развитие местных профессиональных сообществ и укрепление наших региональных команд, — заявил Иван Гуз, управляющий партнер по развитию бизнеса «Авито».